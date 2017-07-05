Пушкин — наше всё. Отака Краина с Дидом Панасом. Выпуск 3
«Отака Краина» — юмористический проект News Front; ведущий проекта Игорь Орцев.
Любимый сказочник украинцев — Дид Панас — вернулся с настоящими живыми историями для самых немаленьких про незалэжну Краину с еврогейскими ценностями.
«Прислала мне письмо Катенька из славного деревнеукраинского города Мариуполя. Катенька очень любит сказки, но задает далеко не сказочные вопросы. Пишет: «Дорогусенький дедуленька Панас, здоровьичка! Я люблю сказки. Очень хорошие сказки писал Александр Сергеевич Пушкин, невзирая на то, что писал их на русском языке. Но когда я услышала о том, что Пушкин – это украинский поэт, то удивилась. Во-первых, как известно его прадед был из Эфиопии — когда-то Абиссинии», — сказал он.
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Метки по теме: Гоголь; госпереворот на Украине; Дид Панас; новости Украины; Новый проект News Front «Отака Краина»; Пушкин; русский писатель Пушкин
По материалам: https://news-front.info/2017/07/05/pushkin-nashe-vsyo-otaka-kraina-s-didom-panasom-vypusk-3/