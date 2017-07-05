Пушкин — наше всё. Отака Краина с Дидом Панасом. Выпуск 3

«Отака Краина» — юмористический проект News Front; ведущий проекта Игорь Орцев.

Любимый сказочник украинцев — Дид Панас — вернулся с настоящими живыми историями для самых немаленьких про незалэжну Краину с еврогейскими ценностями.

«Прислала мне письмо Катенька из славного деревнеукраинского города Мариуполя. Катенька очень любит сказки, но задает далеко не сказочные вопросы. Пишет: «Дорогусенький дедуленька Панас, здоровьичка! Я люблю сказки. Очень хорошие сказки писал Александр Сергеевич Пушкин, невзирая на то, что писал их на русском языке. Но когда я услышала о том, что Пушкин – это украинский поэт, то удивилась. Во-первых, как известно его прадед был из Эфиопии — когда-то Абиссинии», — сказал он.