Пугающие «сушки»: Появились кадры пролета Су-24 ВКС РФ над американским эсминцем Porter (ФОТО)

Европейское командование армии США обнародовало фотографии пролета российских бомбардировщиков Су-24 над эсминцем USS Porter в Черном море.

Телекомпания CNN показала кадры, снятые американским моряками с эсминца «Портер». На фото пара фронтовых бомбардировщиков ВКС России Су-24М полетают вблизи военного корабля «условного противника» в Черном море.

Как первой в России сообщила «Русская Весна», 10 февраля 3 Су-24М снова испугали американских моряков, совершив низкие полеты вблизи эсминца USS Porter.

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Напомним, что инцидент уже не в первый раз заставил понервничать команду американского военного корабля, капитан которого заявил, что рассматривает такие низкие полеты как потенциально опасные.

14 февраля , через 4 дня после происшествия в Минобороны США подняли скандал, обвинив пилотов бомбардировщиков ВКС России в угрожающих маневрах вблизи эсминца Porter, которые совершались якобы с выключенными транспондерами, а сами летчики не отвечали на запросы американских моряков. В Вашингтоне выразили «обеспокоенность» по этому поводу.

Представители Пентагона тогда сообщили, что их корабль «подвергся серии опасных облетов». В начале над американцами пролетели 2 российских Су-24, затем один Су-24 и в ходе третьего инцидента — противолодочный Ил-38».

В тот же день Министерство обороны РФ с иронией отвергло обвинения США в опасных облетах эсминца Porter.

При этом проходы были описаны представителем Европейского командования ВС США капитаном Эрнандесом как осуществлявшиеся на необычайно малой высоте и высокой скорости.

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