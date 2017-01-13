Псяча мова: суд оправдал звериную русофобию мэра-«АТОШНИКА» в Конотопе (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

Жителя Конотопа Сумской области Игоря Зайцева «достала» звериная русофобия городского головы члена националистской «Свободы», участвовавшего в карательной операции на Донбассе Артёма Семенихина.

Семенихин, известный в Конотопе тем, что заменил в кабинете портрет Порошенко на поротрет Бандеры (см. фото), открыто называет русский язык «псячей мовой».

«Я человек незлобный, — пишет Игорь Зайцев на своей странице в соцсети, — но у всего есть пределы, поэтому написал заявление на „это“. Одно отправил через электронное обращение граждан КМУ (кабинета министров Украины), а другое на электронный адрес Национальной полиции». Свое заявление Зайцев сопроводил видео с одним из выступлений Семенихина.

Дальше события развивались так: заявление в КМУ спустилось в Сумскую область, а далее в Конотоп и отвечала Зайцеву заместитель головы, на которого он написал жалобу. От нацполиции ответа нет, хотя с Зайцева там взяли дополнительные объяснения.

Мэр Конотопа Артём Семенихин

Итак, 6 января этого года, ровно в срок, через месяц после подачи заявления, Игорь Зайцев получил ответ от Исполнительного комитета Конотопского городского совета по вопросу соблюдения требований закона Украины «Об основах государственной языковой политики».

Суть предсказуемого ответа: «Нарушений не выявлено».

Во-первых, нарушения нет потому, что «русский язык не является региональным в Сумской области».

Во-вторых, «заявлений о нарушении прав и свобод со стороны официальных представителей национальных меньшинств ранее не поступало».

В-третьих, «на видео нет прямого запрета говорить на русском языке, а есть лишь просьба говорить на государственном украинском языке».

В-четвертых, «выражение «Псяча мова» всего лишь «относится к пейоративной лексике, то есть, к просторечию. Выражение встречается в украинской литературе и народном творчестве: „Москали — это собаки, а великий русский язык это собачий язык!“ (галицкое народное творчество). В данном случае выражение „собачий язык“ не используется с целью оскорбления языка или национального меньшинства».

На самом деле, лингвистическая экспертиза показала бы явно не народное и явно недавнее происхождение «галицийской пословицы» про «великий русский язык».

Ну а по сути на Украине продолжается целенаправленное, хотя и гораздо более медленное, чем хотелось бы радикальным националистам-русофобам, искоренение всего русского.