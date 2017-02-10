Психическая эпидемия среди еуропейцев настоящих и «не очень»

Словно колпаком накрыл современную Европу этот недуг, распространившийся среди огромного количества политических деятелей. Порой, конечно, и обычные граждане страдают, вероятно, заражаются ввиду отсутствия «иммунитета», так это только и на руку уже имеющих разного рода однотипных психических отклонения различной степени тяжести политикам. А чтобы болезнь, сопровождающаяся девиантным поведением, распространилась повсеместно, эти уже зараженные всячески тому «помогают».

И речь сейчас пойдет о Германии.

Так, по мнению немецкого президента Йоахима Гауку, европейские страны просто обязаны бороться с (видимой только «избранным») «развернутой Россией кампанией дезинформации».

«Наша солидарность не ограничивается словами. Нам нужно вместе бороться с российской дезинформацией. Нам нужен сильный и единый ЕС, долгосрочное единомыслие о его будущем».

А Россия, как уже все успели догадаться, строя свои козни, препятствует построению сильного и единого Европейского союза, разобщая всех ее членов, настраивая их друг против друга. А потом… потом в планах Москвы точно стоит уничтожение всего ЕС, страны за страной, политика за политиком. Собственно говоря, стандартная схема.

Так вот, обязаны европейские государства не допустить этого, предотвратить, помешать, вытащить засунутые еще на половину палки в колеса, связать России руки (можно и ноги, так, на всякий случай), заставить замолчать раз и навсегда. Иначе… иначе – жди беды.

Собственно, практически о том же просят Польшу украинские товарищи, заподозрившие Москву в причастности разлада между Киевом и Варшавой. Ух, молодцы, по одному сценарию отрабатывают эту картину, хотя бы в «показаниях» не путаются, а это, на минуточку, уже успех. Хотя, конечно, чему тут восхищаться? Все же предельно просто и ясно: Россия – враг – это единственная «простая истина», которую должны были запомнить все настоящие и «не очень» еуропейцы.

И ведь как играют, негодники! Высший пилотаж! Так, еще в ноябре прошлого года Европейский парламент принимает резолюцию о противодействии российским СМИ (Sputnik, RT, фонд «Русский мир», подведомственное МИД РФ федеральное агентство «Россотрудничество» – главная угроза для еврообщества и его целостности (душой и телом)). Путину, правда, кажется, эта игра не очень понравилась, актеры, скорее, переиграли: по словам российского президента, принятый документ, фактически предлагающий ввести цензуру в отношении СМИ РФ, свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

А чего стоит один фильм «Холодная война Путина», в котором говорится об отправке в Германию «российских агентов» под видом беженцев! Прошу вручить всевозможные кинонаграды этому фильму! Как завернули! А как не доказали свои слова! Мастерство Эгмонта Коха (автора) прет ну просто из всех щелей!

Но еуропейцы не унывают – продолжают «творить» (черт знает что).

И некоторые очевидно переигрывают, безо всяких там «рецензий» на их «фильмы».

Милые недоеуропейские политики, поговорим немножечко и о вас. Зная, как наше, российское, внимание, вам приятно, просто невозможно пройти мимо «произведений» ваших талантливых «режиссеров» (их талант уж точно не пропьешь).

Мало того, что эти товарищи пытаются уличить во всем Москву, так теперь они еще, кажется, решили помочь россиянам понять, кем на самом деле является российское правительство, что там за личности собрались и, главное, какие на самом деле они преследуют планы. В общем, пролить свет на все происходящее решила Украина (на своих уже литры помоев, простите, правды, вылила, теперь принялась, кажется, за россиян).

И, стоит отметить, что пока что за всю Россию, такую необъятную, не стала браться – все же нет опыта. Точечно будет лить, постепенно.

Первый на очереди…

Конечно же, Крым!

Он и поближе, да и желаннее.

Так, в конце января этого года в селе Чонгар (Херсонская область) завершилось строительство 150-метровой вышки, которая предназначалась для вещания украинского радио и телевидения на Крымский полуостров.

«Радиотелепередающая станция в с. Чонгар Херсонской области высотой 150 м построена. Сейчас происходит монтаж оборудования. С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнёт поставляться в Крым».

Сказано, как говорится, – сделано. Национальный совет Украины заявил сегодня о том, что программы «Украинского радио» доступны в Крыму на частоте 100,7 FM. В ближайшее время также планируется организовать вещание радиостанций Meydan, «Херсон FM» и «Крым.Реалии».

Могут ведь, когда захотят сдержать слово. Главное, чтобы повод был стоящий. Вот только, силы, кажется, немного не рассчитали украинские власти.

Не удивлюсь, если спросом пользоваться сие творчество не будет в Крыму, а Украина сто процентов упрекнет в низких рейтингах Москву или власти Крыма, которые не давали разрешения на эту деятельность (все по российскому законодательству). А если еще и разрушится вся эта сооруженная конструкция, то, к гадалке не ходи, виновато Министерство внутренней политики, информации и связи республики, ведь его представители назвали строительство вышки профанацией украинских властей.

«Пусть себе строят всё, что угодно. Будет обидно, когда эта, с позволения сказать, мощная конструкция обрушится. Я посмотрел внимательно, из чего она строится. Мы имеем представление, как должны выглядеть радиопередающие мачты, башни, антенны, конструкции. Это очередная профанация украинских властей».

Что ж, ждем-с очередного всплеска эмоций, летящих фонтаном слюней украинских властей и бурю негодования европейских представителей, которые сто процентов уже подготовили новую речь на свою любимую тему.

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По материалам: http://publizist.ru/blogs/108991/17148/-