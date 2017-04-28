«Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым осенью может быть закрыт

Судьба ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия» до сих пор остается нерешенной. Не так давно прошла информация, что вместо давно полюбившегося зрителям Бориса Корчевникова программу будет вести Дмитрий Шепелев. Эта новость вызвала бурю негодования, и руководство канала решило все оставить без изменений. Но, как выяснилось, ненадолго…

С осени планируется изменить формат «Прямого эфира» или даже закрыть проект по причине несоответствия времени и политике канала. В связи с этим не только ведущий, но и остальные сотрудники уже подыскивают себе новую работу. В их числе руководитель программы Наталья Никонова, которая с 2011 года бессменно курирует все выпуски «Прямого эфира». До этого она участвовала в запуске ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», которое сейчас является самым рейтинговым на Первом канале.

Борис Корчевников планирует уйти на повышение и занять руководящую должность на православном канале «Спас».

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/pryamoj-efir-s-borisom-korchevnikovym-osenyu-mozhet-byt-zakryt.html