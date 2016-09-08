Прямой эфир от 07.09.2016: жизнь и смерть в тени примадонны — одиночество короля свиты

В жизни российского общества возникает довольно много проблем, которые являются актуальными. Именно их обсуждает в ток-шоу «Прямой эфир» ведущий Борис Корчевников. Это передача выходит каждый будний день в эфире канала «Россия 1» и пользуется популярностью среди телезрителей. В ней затрагиваются темы и подробно освящаются проблемы, про которые вряд ли можно услышать в выпусках новостей на центральных каналах. Но, тем не менее, они достойны обсуждения, поскольку касаются многих жителей нашей страны.

События и происшествия, которые случились недавно, становятся главными темами для обсуждения в выпусках передачи «Прямой эфир». Ведущий приглашает в свою программу в качестве главных героев простых людей, которые рассказывают о своих проблемах и просят помощи. Для обсуждения сложных ситуаций приглашаются эксперты, которыми часто выступают известные люди. Они, имея определенный жизненный опыт, дают свои рекомендации и советы как выйти из сложной ситуации.

Ток-шоу многим может показаться простым в создании продуктом. Однако это утверждение не соответствует действительности. Для того чтобы создать качественный продукт приходится затрачивать много усилий. В съемке программы «Прямой эфир» участие принимает несколько редакторских бригад. На них выпадает колоссальная нагрузка. Объем работы достаточно большой, поэтому не всегда они успевают выполнить все точно в срок. Это заставляет их оставаться ночевать прямо на съемочной площадке. Помимо редакторов участие в создании этой программе принимают и продюсеры, которые работая совместно, достигают главной цели — создают качественный телепродукт, который привлекает интерес телеаудитория канал «Россия 1».

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5978-pryamoy-efir-ot-07092016-zhizn-i-smert-v-teni-primadonny-odinochestvo-korolya-svity.html