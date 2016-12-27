Шоу-бизнес 

Прохор Шаляпин пытается сохранить молодость при помощи ботокса

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Прохор Шаляпин уделяет огромное внимание своей внешности. Это и не удивительно, ведь это его основной инструмент в обольщении богатых дам преклонного возраста. Хотя на их фоне артист и так выглядит прекрасно, приближение старости неимоверно пугает Прохора. Шаляпин признался, что к своим 33-м годам уже хорошо знаком с инъекциями ботокса и другими омолаживающими процедурами. Тем более напряженный ритм жизни артиста, связанный с переездами, недосыпами, утомительными тусовками и нерегулярным питанием оставляет свой негативный отпечаток на гламурной внешности Прохора.

Конечно, как и многие, я хотела бы оставаться вечно молодым, того требует моя профессия, но, к сожалению, у природы свои законы, и они не позволяют мне сделать это естественным способом. Мне уже 33 года, и надо начинать делать что-то для своей красоты и здоровья

— поделился артист.
Немного жаль, что талантливый молодой человек сделал ставку на внешние данные, а не на музыкальный дар, которым щедро наградила его природа.
Фото: instagram

Прохор Шаляпин

По материалам: http://starandstar.ru/prohor-shalyapin-pyitaetsya-sohranit-molodost-pri-pomoshhi-botoksa.html

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