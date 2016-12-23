Россия 

Провинциальность, помноженная на наглость, — Пушков о решении киевского суда

0 коментариев
Провинциальность, помноженная на наглость, — Пушков о решении киевского суда | Русская весна

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Печерского суда Киева о проведении обыска в администрации президента России Владимира Путина.

«Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в администрации президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость», — написал Пушков в своем Twitter. 

Как ранее сообщала «Русская Весна», Печерский суд Киева по запросу следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Украины разрешил обыскать администрацию президента России в Москве.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482438438

Другие новости:

9p8qsa_1466276163

«Минск-2» не выполняет Украина, а наказывают Россию, — французский депутат

0
e1mi59_1453280408

Страх перед Европой заставит Украину вновь покупать российский газ

0
2ful83_1472956803

Саудиты завязли в реформах

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *