Провинциальность, помноженная на наглость, — Пушков о решении киевского суда

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Печерского суда Киева о проведении обыска в администрации президента России Владимира Путина.

«Суд в Киеве разрешил (?!!) провести обыск в администрации президента РФ. Провинциальность, помноженная на наглость, порождает лишь одно — глупость», — написал Пушков в своем Twitter.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Печерский суд Киева по запросу следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Украины разрешил обыскать администрацию президента России в Москве.