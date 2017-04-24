Противостояние России и Запада: от Адама до Потсдама

В чем только не обвиняют Россию: и в кибертерроризме, и в ведении гибридных войн, и во влиянии на выборы в «передовых демократиях Запада», и просто в «других агрессивных действиях», как это прописано в одном из последних законопроектов, внесенных в Конгресс США.

Нет ничего удивительного, что в этом ряду «засветился» и Балтийский военный колледж в Тарту (Эстония), который, если посмотреть на тематику его публикаций, постоянно озабочен проблемой российской угрозы от Балтики до Тихого океана. Но порой наших коллег и «партнеров» просто «клинит», и они в своих формулировках не только противоречат давно известным и признанным историческим фактам, но и выглядят смешными.

Так случилось и с объявленной 8-й ежегодной Балтийской военно-исторической конференцией на тему «От Наполеона до НАТО: 200 лет противостояния России и Запада, 1800–2020», запланированной на март 2017 года. Как указывали организаторы, эта тема совпадала со столетием Русской революции и, по их мнению, должна была стать значимым событием. К участию приглашались исследователи по любым вопросам отношений России с окружающим миром.

Новая версия истоков холодной войны

По мнению организаторов указанной конференции, Русская революция, которая привела к власти большевиков, заложила основу 70-летней холодной войны между СССР и западными державами.

С окончанием холодной войны и распадом СССР в 1991 году вопрос о том, сможет ли Россия вновь представлять угрозу безопасности для Запада, оставался неопределенным. Однако последние события на Украине и «возросшая самоуверенность» России означает, что «Москва имеет потенциальные возможности для проведения политики, конфликтующей с интересами соседей, а также с интересами мирового сообщества».

Как указывалось в разосланном объявлении, целью конференции являлось исследование вызовов, которые Россия представляла, начиная с периода Наполеоновских войн.

Конференция должна была сосредоточить свое внимание на том, какие уроки из прошлого могут быть извлечены «для разработки реалистичной военной политики стран Балтии и их союзников».

Организаторы полагали, что обмен идеями улучшит понимание военной истории в широком контексте, и подчеркивали, что они открыты идеям и рекомендациям от всех тех, кто занимается исследованиями по теме конференции.

У российских военных историков объявленная тема конференции в Балтийском военном колледже поначалу вызвала просто смех: уж очень все непрофессионально и нелепо выглядело с исторической точки зрения.

Во-первых, в одну кучу смешали Наполеона, Русскую революцию и холодную войну. Во-вторых, тема конференции не выдерживала критики со стороны хронологических рамок: от Наполеона до НАТО явно прошло не 200, а гораздо меньше лет, хотя организаторы указали период 1800–2020 годов. В-третьих, указанный период характеризуется не только противостоянием России и Запада, как это случилось, например, в период Крымской войны, известной на Западе как Восточная кампания.

Как раз в период Наполеоновских войн Россия неоднократно входила в разнообразные коалиции с «очень западными» Великобританией, Австрией, Пруссией и даже Швецией, хотя в промежутках между войнами с французской армией в 1808 году Россия успела повоевать и со Швецией, что закончилось для этого государства потерей Финляндии.

Не упустила свое и Великобритания, напала на Данию, силой захватила Зунд, бомбардировала Копенгаген и завладела датским флотом и военными запасами. После этого Дания объявила войну Англии и вошла в сферу французского влияния.

По-настоящему столкновением Запада с Россией можно назвать Отечественную войну 1812 года. Не подлежит сомнению тот факт, что агрессия Бонапарта против России носила международный, общеевропейский характер.

По самым приблизительным подсчетам, из 600 с лишним тысяч неприятельских военнослужащих, перешедших русскую границу, как минимум 50% были нефранцузами: немцы, поляки, итальянцы, швейцарцы и другие. Поэтому нашествие Наполеона в 1812 году назвали в России «нашествием двунадесяти языков», а его армию в научной литературе стали именовать армией Европы или позднее — Великой армией.

Но ведь затем был Освободительный поход русской армии в 1813–1814 годах, в ходе которого были освобождены территории, оккупированные Францией. Это Северная Германия, которая была превращена во французские департаменты, Голландия, Швейцария. Австрия получила обратно свои территории, отрезанные Наполеоном.

Кроме этого, с падением Наполеона от французской оккупации освободился целый ряд государств. Недаром, например, в Чехии стоит памятник павшим под Кульмом русским воинам.

А затем был Венский конгресс, который на 48 лет фактически установил мир в Европе, хотя и не избавил ее от революционных потрясений.

До создания Североатлантического блока Россия неоднократно входила в состав различных коалиций с самыми что ни на есть западными державами — той же Великобританией, Францией и США.

Так где же здесь 200 лет противостояния России и Запада? Наоборот, вместо вызовов, которые Россия якобы бросала безопасности Запада, достаточно вспомнить то, что русские, а потом и советские солдаты неоднократно спасали своих западных союзников в Первую и Вторую мировые войны.

По-видимому, организаторы конференции поняли свою оплошность и изменили тему конференции, которая стала звучать следующим образом: «От Нарвы до НАТО: 100 лет противостояния России и Запада, 1917–2017».

И такую конференцию провели 24 марта.

Ущербная хронология и война с памятниками

Среди ее участников были заявлены гражданские и военные ученые из 12 стран: Великобритании, Дании, Израиля, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Украины, Финляндии, США и Японии.

Цели и задачи конференции остались те же: исследовать возросшую «агрессивность» России и выработать меры по ее обузданию. При этом организаторы снова не позаботились о том, чтобы привести в соответствие заявленные хронологические рамки, анонсированные цели и программу конференции.

О какой такой 70-летней холодной войне, основу которой якобы заложила Октябрьская революция, говорят организаторы? Оксфордская энциклопедия определяет холодную войну как период глобального геополитического, военного, экономического и идеологического противостояния в 1946–1989 годах между СССР и их союзниками — с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. Они что, не читают даже свои первоисточники?

Или, может быть, они не знают об иностранной военной интервенции в России в период Гражданской войны? Смысл этой интервенции, по словам известного отечественного ученого Натальи Нарочницкой, заключался «совсем не в цели сокрушить большевизм и коммунистическую идеологию, но и не в цели помочь Белому движению восстановить прежнюю единую Россию.

Главные побуждения были всегда геополитическими и военно-стратегическими, что и объясняет попеременное сотрудничество или партнерство то с Красной армией против Белой, то наоборот, закончившееся в целом предательством Антантой именно Белой армии».

Или организаторы конференции забыли о роли Красной армии в сокрушении Гитлера, который, как когда-то Наполеон, подчинил себе практически всю Европу?

Наверное, чтобы упрочить эту «забывчивость», в странах Балтии и некоторых других наших бывших союзников по Варшавскому Договору (кстати, фактически вся Восточная Европа на протяжении 36 лет противостояла западному блоку НАТО — из песни слов не выкинешь!) старательно выкорчевывают память о воинах-освободителях, развязав настоящую, варварскую по сути, войну с памятниками советским солдатам.

Очень странная война

Отдельно стоит вопрос о Нарве. Сражение за Нарву в современной эстонской историографии принято считать началом Освободительной войны Эстонии. Это очень странно, потому что фактически в конце 1918 — начале 1919 года война на территории Эстонии велась против эстонских большевиков и имела все характерные черты гражданской войны. Достаточно вспомнить, что в 1919 году было сформировано шесть Эстляндских коммунистических стрелковых полков — красные эстонские стрелки.

После того как в феврале 1919 года пала Эстляндская трудовая коммуна, эстонские войска совместно с войсками Белой армии участвовали в двух наступлениях на Петроград. 25 мая они взяли Псков, однако 26 августа Красная армия отбила Псков, при этом решающую роль в этих боях сыграли 2-й и 5-й коммунистические эстонские полки.

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Еще более удивительно, что государственный праздник Эстонии День победы в Освободительной войне отмечается 23 июня. В этот день в 1919 году под латвийским городом Цесис (в эстонском варианте Вынну) эстонская армия разгромила военизированные формирования прибалтийских немцев (Ландесвер) под командованием Рюдигера фон дер Гольца, действовавшие на территории Латвии.

По мнению историка и журналиста Михаила Петрова, автора ряда книг о проблемах истории Эстонской Республики, в этом и заключается исторический парадокс Освободительной войны: война велась «за освобождение от России», а День победы знаменует «победу над немцами».

Все это, считает Петров, позволяет считать Освободительную войну 1918–1920 годов «очень странной войной».

Создается впечатление, что в Балтийском военном колледже идут давно проторенной дорожкой, загоняя историю в узкие рамки точки зрения на Россию как перманентной угрозы Западу. Отсюда непрофессионализм, предвзятость и множество нестыковок в выборе темы и составлении программы конференции, что превращало обсуждение в откровенное осуждение «возросшей самоуверенности» России. Где уж тут до заявленной «открытости идеям и рекомендациям» с целью «улучшения понимания военной истории в широком контексте».

Конечно, проще следовать уже выданным рекомендациям Збигнева Бжезинского, который написал: «Кремль должен понимать, что, если он введет войска в столицу Латвии или будет штурмовать Таллинн, столицу независимой Эстонии, за этим последует массированная блокада доступа России к Западу по Балтийскому морю.

Блокада Западом жизненно важных для России портов в Санкт-Петербурге и черноморского порта Новороссийск через пролив Дарданеллы пагубно скажется почти на двух третях всей морской торговли России». Как пошутил кто-то из блогеров: «Зачем России штурмовать столицу независимой Эстонии? Потому что Таллинн с двумя „н“ стали писать, что ли?»

Следует с сожалением признать, что ни в широком, ни в узком контексте такие конференции не улучшают понимания сложных и порой противоречивых военно-исторических событий, загоняют научную мысль в узкие рамки политической конъюнктуры и этакого «натовского междусобойчика» и тем более не способствуют выработке «реалистичной военной политики стран Балтии и их союзников».

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В качестве шутливой рекомендации можно было бы посоветовать организаторам подобных мероприятий не мучиться и не ломать голову над темой очередного антироссийского мероприятия, а устроить постоянно действующий семинар, или круглый стол, или что-нибудь еще под названием «Противостояние России и Запада от Адама до Потсдама». Ведь при желании можно и библейские сюжеты «притянуть за уши», чтобы обвинить Россию в чем угодно.

Хотя, судя по всему, такое постоянно действующее мероприятие организовано и успешно действует на Западе еще со стародавних времен. Главное — не заморачиваться насчет исторических фактов, и все будет в порядке!

Виктор Гаврилов, военный историк