Противоракетную систему США THAAD в Южной Кореи соберут до конца года

Процесс развертывания американской противоракетной системы для высотного заатмосферного перехвата THAAD в Южной Корее планируется завершить до конца текущего года. Об этом, как сообщает Reuters, рассказали в министерстве обороны страны.

Агентство Ренхап тем временем сообщает, что оборудование для противоракетной системы уже доставили в Сонджу. Его привезли на шести фурах. Местные жители устроили акцию протеста по этому поводу, которая закончилась столкновениями с полицией.

Батарея THAAD может иметь до девяти установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков.

Ранее американские военные говорили, что система разворачивается в рамках союзнических обязательств перед Южной Кореей и для защиты американских войск в регионе, союзников США и американской территории из-за провокаций КНДР.