Проишествия 

Противоракетную систему США THAAD в Южной Кореи соберут до конца года

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Иллюстрация: yonhapnews.co.kr

Процесс развертывания американской противоракетной системы для высотного заатмосферного перехвата THAAD в Южной Корее планируется завершить до конца текущего года. Об этом, как сообщает Reuters, рассказали в министерстве обороны страны.

Агентство Ренхап тем временем сообщает, что оборудование для противоракетной системы уже доставили в Сонджу. Его привезли на шести фурах. Местные жители устроили акцию протеста по этому поводу, которая закончилась столкновениями с полицией.

Батарея THAAD может иметь до девяти установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков.

Ранее американские военные говорили, что система разворачивается в рамках союзнических обязательств перед Южной Кореей и для защиты американских войск в регионе, союзников США и американской территории из-за провокаций КНДР.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/protivoraketnuyu-sistemu-ssha-thaad-v-yuzhnoy-korei-soberut-do-konca-goda

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