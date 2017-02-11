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Противники не дают работать новой администрации США, — Захарова

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Противники не дают работать новой администрации США, — Захарова | Русская весна

Новая администрация США находится под давлением внутриполитических оппонентов, ей не дают работать, считает глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Об этом свидетельствуют, по ее мнению, новые вбросы американских телеканалов о том, что Россия может «подарить» США Эдварда Сноудена или что «найдено подтверждение части сведений из скандального досье» на нового американского президента.

Она также процитировала интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова телеканалу НТВ, которое должно выйти завтра, 12 февраля: «задержка (в формировании новой команды Трампа — прим. ред.) связана не с нерасторопностью новой администрации, а с тем, что ей просто не дают работать».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486819662

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