Против антифашистки в Эстонии возбудили дело из-за фото в соцсети (ФОТО)

В отношении организатора акции «Бессмертный полк» в Таллинне Элины Есаковой возбуждено дело об административном правонарушении в связи с публикацией в Facebook, сообщает Sputnik Эстония.

Основанием послужила фотография, которую активистка сделала на территории погранично-таможенного пункта в Нарве. Есакову вызвали в Пыхьяскую префектуру полиции в Таллине во вторник.

«Однозначно я оцениваю это как давление на инакомыслящих. Мы, гражданские активисты и антифашисты, обложены штрафами, наши страницы в соцсетях отслеживаются, за личной машиной была организована слежка. В течение месяца нам с супругом было выписано восемь штрафов», — заявила она.

Есакова хорошо известна в Эстонии как один из организаторов единственного в странах ЕС сбора и отправки гуманитарных грузов в Донбасс и учредитель НКО «Российские соотечественники Европы». Организация проводит в стране благотворительные мероприятия.

В апреле супруги Есаковы возвращались из России после переговоров о сотрудничестве организаций «Бессмертный полк в Таллинне» и общероссийского движения «Бессмертный полк». При проверке документов на эстонской границе их отправили на дополнительный таможенный досмотр.

Пограничники изъяли из багажа десять шоколадок с символикой Дня Победы, мини-рулоны с георгиевскими ленточками и с символикой российского флага. У мужа активистки Алексея Есакова конфисковали книгу Российского военно-исторического общества c дарственной надписью, значки с тематикой Дня Победы и несколько флагов российской акции «Бессмертный полк».

Элина Есакова сфотографировала изъятые таможенниками вещи и разместила фотографию у себя на личной странице в Facebook.

Под статьей она рассказала о задержании на границе и действиях таможенников: «Вели себя грубо. Указать статью закона, где было бы указано, на основании чего этот груз им показался запрещенным к ввозу, не смогли. Они настолько боятся нас, что отбирают даже ленточки и шоколадки, на которых нарисован солдат».

По словам Есаковой, ни один из присутствовавших при досмотре таможенников не остановил ее и не напомнил о действующем запрете. Сотрудники полиции обнаружили пост и возбудили дело через несколько часов после публикации. Активистка уверена, что правоохранители целенаправленно отслеживают ее личную страницу в социальной сети.

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