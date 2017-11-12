Протесты под Радой переросли в марш возмущенных — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ — Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»

Очередной виток протеста под зданием Верховной Рады — марш возмущенных проходит сегодня на улицах Киева. Он запланирован как продолжение акции протеста, начатой под парламентом 17 октября.

Погода сегодня в Киеве не способствует долгому пребыванию под открытым небом: идёт снег с дождём, холодный ветер.

«Для барыг в Украине теперь будет всегда плохая погода», — говорит Саакашвили. И начинается пение так называемого «гимна» протестующих под Радой.

Саакашвили обещает с сегодняшнего дня изменить формат палаточного лагеря под Радой. «Это должен быть воспитательный лагерь», — говорит Саакашвили.

По его словам, во всех городах Украины будут установлены информационные палатки. Люди должны знать об акции протеста. Кроме того, Саакашвили утверждает, что «оружие есть».

На так называемом вече после марша было принято решение провести следующий сход протестующих 19 ноября. До 3 декабря вече будут проходить каждое воскресенье. Если 3 декабря власть не выполнит все требования протестующих, Саакашвили обещает начать процедуру «народного импичмента президента» и всей власти, заполнив «все майданы в стране». По состоянию на 16.25 по мск протестующие расходятся.

«Русская Весна» следит за ситуацией в Киев.