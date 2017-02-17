Украина 

Протестующие фермеры заблокировали кортеж Порошенко (ФОТО)

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Протестующие фермеры заблокировали кортеж Порошенко (ФОТО) | Русская весна

15 февраля 2017 в «незалежной» началась всеукраинская предупредительная акция протеста фермеров против снятия моратория на продажу земель сельхозназначения.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ).

Примечательно, что возмущенные работники сельского хозяйства решили сразу «взять быка за рога» и заблокировали дорогу из Конча-Заспы (элитного пригорода украинской столицы) в Киев и даже остановили кортеж президента Петро Порошенко. 

«Я думаю, что эта встреча, хоть и была короткой, была очень полезной как для фермеров, так и для президента. Я очень рад, что он также увидел воочию нашу акцию протеста», — сказал журналистам представитель «рассерженных фермеров» Иван Томич.

Председатель АФЗУ Киевской области Александр Чубук подчеркнул, что акция была предупредительной. Ее целью было заявить о своих требованиях к власти: запретить продажу бесценного национального ресурса. Он отметил, что если потребуется — акция ​​повторится, но в других масштабах.

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Протестующие фермеры заблокировали кортеж Порошенко (ФОТО) | Русская весна

Протестующие фермеры заблокировали кортеж Порошенко (ФОТО) | Русская весна

Протестующие фермеры заблокировали кортеж Порошенко (ФОТО) | Русская весна

Протестующие фермеры заблокировали кортеж Порошенко (ФОТО) | Русская весна

Протестующие фермеры заблокировали кортеж Порошенко (ФОТО) | Русская весна

Протестующие фермеры заблокировали кортеж Порошенко (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487320647

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