Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Под стенами министерства внутренних дел Украины состоялся пикет проституток.

Работницы сферы интимных услуг вместе с правозащитниками требовали отменить ответственность за добровольную работу в этом бизнесе а также прекратить необоснованное насилие и дискриминацию как со стороны клиентов, так и со стороны правоохранительных органов.

По их мнению, административная ответственность за проституцию (ст. 181.1 Кодекса об административных правонарушениях) ничем не обоснована, поскольку секс-работа не представляет общественной опасности. Зато эта норма загоняет секс-работниц в подполье, где они подвергаются насилию, дискриминации и стигматизации как со стороны клиентов, так и со стороны правоохранителей.

Преступления, по словам пикетчиков, против секс-работников, остаются без должного расследования, что позволяет их обидчикам продолжать совершать насилие безнаказанно.

Как отмечают организаторы акции, отказ от наказания (декриминализация) не означает легализации секс-бизнеса, и речь идет только о людях, которые добровольно выполняют подобную работу.