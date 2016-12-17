Украина 

Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО)

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Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Под стенами министерства внутренних дел Украины состоялся пикет проституток.

Работницы сферы интимных услуг вместе с правозащитниками требовали отменить ответственность за добровольную работу в этом бизнесе а также прекратить необоснованное насилие и дискриминацию как со стороны клиентов, так и со стороны правоохранительных органов.

По их мнению, административная ответственность за проституцию (ст. 181.1 Кодекса об административных правонарушениях) ничем не обоснована, поскольку секс-работа не представляет общественной опасности. Зато эта норма загоняет секс-работниц в подполье, где они подвергаются насилию, дискриминации и стигматизации как со стороны клиентов, так и со стороны правоохранителей.

Преступления, по словам пикетчиков, против секс-работников, остаются без должного расследования, что позволяет их обидчикам продолжать совершать насилие безнаказанно.

Как отмечают организаторы акции, отказ от наказания (декриминализация) не означает легализации секс-бизнеса, и речь идет только о людях, которые добровольно выполняют подобную работу.

Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1481902886

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One thought on “Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО)

  • 24.06.2017 at 11:45
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    ну це ж европа! простогордостьи радость за Украину распирает боюсь как бы в дребезги не распёрло

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