Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО)
Под стенами министерства внутренних дел Украины состоялся пикет проституток.
Работницы сферы интимных услуг вместе с правозащитниками требовали отменить ответственность за добровольную работу в этом бизнесе а также прекратить необоснованное насилие и дискриминацию как со стороны клиентов, так и со стороны правоохранительных органов.
По их мнению, административная ответственность за проституцию (ст. 181.1 Кодекса об административных правонарушениях) ничем не обоснована, поскольку секс-работа не представляет общественной опасности. Зато эта норма загоняет секс-работниц в подполье, где они подвергаются насилию, дискриминации и стигматизации как со стороны клиентов, так и со стороны правоохранителей.
Преступления, по словам пикетчиков, против секс-работников, остаются без должного расследования, что позволяет их обидчикам продолжать совершать насилие безнаказанно.
Как отмечают организаторы акции, отказ от наказания (декриминализация) не означает легализации секс-бизнеса, и речь идет только о людях, которые добровольно выполняют подобную работу.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1481902886
One thought on “Проститутки пикетировали МВД Украины (ФОТО, ВИДЕО)”
ну це ж европа! простогордостьи радость за Украину распирает боюсь как бы в дребезги не распёрло