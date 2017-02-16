Простая истина экономики

Новый министр экономического развития Орешкин пообещал ВВП, что вытянет экономику в 2017 году на 2 %. ВВП поставил задачу Орешкину «таргетировать» инфляцию. Многие экономисты усмотрели в этом противоречие, так как развитие предполагает все-таки инфляционный рост. Но не в этом дело. За счёт чего возможен рост? Тут же как по команде во многих СМИ появились комментарии, что Россию ждёт потребительский бум. Ссылались на некого высокопоставленного госбанкира. Но в основном в оценках эксперты были пессимистичны.

Конечно, все помнят потребительский бум при прошлой девальвации, помнят бум при деноминации. К позитивному экономическому росту это не имеет отношения.

Посему остаётся только вера в высокую стоимость нефти. Информация о том, что статистическая инфляция и реальная расходятся в разы — публикуется постоянно. Ну, хоть пишут, что «статистическая инфляция» формируется для того, чтобы быть в качестве «расчётной», а не реальной. То бишь, сколько потратить «компенсации» на эту статистическую «нереальную» инфляцию.

Кроме того, в предвыборном году нужны кровь из носу «положительные» изменения, так как все еще помнят майские указы, а статистические отчёты-результаты по ним, конечно, будут, но так же будут далеки от реальности. Но формально нужно будет закрыть обещания, чтобы дать новые.

Нынешние задачи правительству догнать к 2020 году общемировой рост по ВВП — задача минимум для экономики. Какие планы по её реализации будут озвучены, мы узнаем скоро, как и планы экономического развития от Кудрина до 2030 года. Уже известно, что растет уровень внешнего долга, что запланирована приватизация государственного имущества.

Однако зависимость всех экономических планов от мировой коньюктуры никто не отменял, а она может меняться много раз. Даже не в десятилетие и пятилетие, а в год. Мы живем в нестабильное время разных экономических и политических потрясений.

Кроме того, никто не собирается отказываться от политики валютно-денежных спекуляций на рынке в угоду известным банковским и сырьевым кланам. Никто ничего не хочет менять в этой системе отношений, которая сложилась с 90-х.

Планируется в лучшем случае «косметический» ремонт.

На «исчерпанном» «баркасе» переходного исторического периода, коим оказалась наша полуколониальная экономическая система, планируется догоняющее плавание в мировом бурлящем океане мировых экономик.

Наши ресурсы как некое «конкурентное» преимущество принадлежат по конституции народу, в основном кучке олигархов, продаются ресурсы народу западному и восточному, при том, что интенсивность и объем их продаж по низким ценам такова, что мы гордимся этими достижениями. В это время народ нищает с такою же скоростью.

С какою проблемою при этом мы столкнёмся? Чтобы догнать мировое ВВП уже сейчас планируют «непопулярные» меры с НДС, которые повышают стоимость продуктов, налоговые обременения, сокращения на иные расходы, которые ухудшают положение граждан, не говоря уже о плановой девальвации. С 90-х уже эти планы прокручены не раз. Экономисты об этом пишут. Глазьев, например.

Но какое отношение это имеет к настоящему экономическому развитию — непонятно вообще. Никакого стратегического планирования пока не просматривается, а только бухгалтерский подход. Можно как по горбачёвски заболтать целое десятилетие до 30 года, включив медийный ресурс, как это уже было в 90-х.

Можно перетасовывать кадры и карты, места, затеять очередную административную реформу, перераспределять полномочия, перенести столицу и.т.д., не изменив базис. Но тогда система воспроизведет все те пороки в еще худшем виде, чем ранее бывшие, против которых и была затеяна та или иная реформа. Мы это уже наблюдаем с 90-х с псевдореформами, на которых обогатились многие коррупционеры. Наблюдаем по сей день эти «оптимизации» для увеличения «эффективности».

Чем всё это грозит? Эффектом «отложенного выбора». Если ты не выбираешь историю, она «выбирает» тебя. То бишь внешние факторы от которых ты зависишь, будут все жёстче и жестче по отношению к тебе, заставляя делать выбор. Пока, как говорится в пословице: «гром не грянет».

Таковыми громами я считаю прошедшие события с кризисами и санкциями.

История по своему помогает «разродится» тем, кто не хочет родить. От мягких до более жестких методов. История выступает как акушер, родитель и воспитатель одновременно.

Экономическое развитие всегда основывалось на вере, которая есть источник кредита, а деградация экономики строилась на лжи, мошенничестве, грабеже, недоверии, которые являлись источником «декредитации».

Поэтому люди определялись по отношению к той или иной государственно-экономической модели. Если она была несправедлива — люди не верили и не доверяли ей. Если видели справедливость — доверяли ей в разной степени.

Посему будущее государства и его устройства без доверия населения — невозможно, так как согласие граждан и образует собственно — государство, а недоверие — разрушает его.

В основе экономики лежат простые истины. Нет будущего у экономики того государства, которой не доверяет собственный народ, какие бы грандиозные планы не строились.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/17223/-