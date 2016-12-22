ПРОЩАНИЕ С УБИТЫМ ПОСЛОМ РОССИИ





Друзья и коллеги — об убитом дипломате Андрее Карлове

Наверное, никогда не доводилось видеть сразу многих именитых ученых, дипломатов, государственных деятелей такими шокированными и подавленными. Это как раз тот случай, когда от многих ушел личный друг, светлый товарищ, подчиненным же он запомнился как начальник, с кем хотелось бы работать вместе.

Сообщество корееведов в России не такое и большое, а потому многих знаешь лично. Можно сказать так: наверное, никогда не доводилось видеть сразу многих именитых ученых, дипломатов, государственных деятелей такими шокированными и подавленными. Это как раз тот случай, когда от многих ушел личный друг, светлый товарищ, подчиненным же он запомнился как начальник, с кем хотелось бы работать вместе.

«Честное слово, не знаю, что тут можно сказать. Наверное, правильные слова придут позже, а так, сколько у меня с ним вместе пройдено дорог, сколько связано воспоминаний, мы дружили по жизни, — сказал немного дрогнувшим голосом известный кореевед и дипломат Георгий Толорая, который знал погибшего четыре десятка лет. — Таких порядочных и честных людей мало. Уходят лучшие, этого не должно было произойти».

«Для меня лично гибель Андрея Геннадьевича — это потеря надежного товарища, с которым мы, будучи молодыми дипломатами, трудились в 80-е годы в Посольстве СССР в КНДР, в 90-е годы закладывали основы отношений новой России с Республикой Корея, а в 2000-е сотрудничали в составе российской делегации на шестисторонних переговорах», — отметил посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

Слова «добрый, светлый, порядочный» — это то, что чаще всего говорят об Андрее Карлове. Так отмечают все, знавшие его — друзья, коллеги, подчиненные, начальники. «От него исходила какая-то светлая харизма. Он был очень обаятельный, добрый, позитивный, имел очень хорошее чувство юмора», — рассказал начальник Корейского отдела Первого департамента МИД Валерий Гуенков.

Замечательные и очень трогательные слова про Карлова написал нынешний посол РФ в КНДР Александр Мацегора, который дружил с ним со студенческой скамьи. «Я пишу и не могу сдержать слез. Сегодня погиб мой товарищ Андрей Карлов. Он был подло убит в спину… Этим летом в Москве, после совещания послов, когда мы все уже были в отпусках, Карловы приезжали к нам в гости. Пили чай, он много рассказывал про Турцию, которую успел полюбить, приглашал к себе, обещал показать какие-то необыкновенные красоты, названий которых я, конечно, не запомнил. Потом вспоминали, как совсем молодыми начинали работу в Северной Корее, как подшучивали друг над другом, как вместе росли наши дети, как потом через много лет он стал в Пхеньяне послом, а я у него — советником-посланником. Договаривались, что на пенсии, которая все равно когда-то случится, будем по очереди приезжать друг к другу на дачу.

Мы не будем приезжать друг к другу на дачу. Потому что его больше нет, и половины меня тоже уже больше нет», — написал на официальной странице посольства России в Пхеньяне Александр Мацегора. Дипломат пообещал, обращаясь к погибшему, следующее: «В день, когда тебя положат в землю, над Пхеньяном будут звучать колокола православного Храма Святой Живоначальной Троицы, который ты здесь строил, и где Святейший венчал вас с Мариной. А я держал над твоей головой венец с ликом Спасителя. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой товарищ…».

Вообще заслуги корееведа и дипломата Андрей Карлова — это отдельная тема. Он был великолепным знатоком Востока и в особенности Корейского полуострова, сумел наладить замечательные личные отношения с высшим руководством Северной Кореи, включая лидера КНДР Ким Чен Ира, чем мало кто может похвастаться. «Насколько я могу судить, Андрей Карлов был самым близким для Ким Чен Ира иностранцем. Андрей мог бы многое рассказать про это, но, к сожалению, написать мемуары он уже не сможет», — с печалью отметил Георгий Толорая.

Несомненно, подчиненные часто видят одних и тех же людей несколько с иной стороны, что позволяет характеризовать их более полно. Но и здесь как раз тот самый случай, когда говорят «только хорошее» не по скорбной традиции, а от души. «Я работал под руководством Андрея Геннадьевича в Департаменте консульской службы с 2011-го по 2013 год, — рассказал бывший сотрудник МИД России Илья Глейзер, который длительное время работал в посольствах РФ как на Юге, так и на Севере Кореи. — Не хочу говорить тут стандартных слов. Он был просто принципиальным человеком, не мог терпеть несправедливости по отношению к людям, не боялся вступаться за подчиненных перед высоким начальством. А по жизни был очень скромным. С ним ушла целая эпоха. Я имел честь работать с этим человеком и всегда буду помнить все то хорошее, что он для меня лично сделал. Жалею об одном, что не смогу ответить ему тем же».

Боль утраты, скорбь, горькое осознание того, что больше Андрей Карлов не будет радовать своим присутствием окружающих, сочувствие родным и близким — это сейчас то, что испытывают все, кому посчастливилось хотя бы короткое время пообщаться с этим человеком. Талантливый дипломат, принципиальный человек, хороший друг, прекрасный специалист по Востоку — таким он останется в памяти всех…





Справка МИД России:













Андрей Геннадьевич Карлов родился 4 февраля 1954 года в Москве.

С окончанием в 1976 году МГИМО МИД СССР всю свою жизнь посвятил дипломатической службе, пройдя яркий жизненный и трудовой путь от референта-стажера Посольства СССР в Корейской Народно-Демократической Республике до главы российского дипломатического представительства в Турецкой Республике.

Работал на различных должностях в Центральном аппарате Министерства: в Первом Дальневосточном отделе МИД СССР; в Департаменте Азиатско-Тихоокеанского региона, Первом департаменте Азии, Консульском департаменте МИД России. Шесть раз находился в длительных загранкомандировках в КНДР, Республике Корея и Турции.

В 2001-2007 гг. — посол Российской Федерации в КНДР.

В 2009-2013 гг. — директор Консульского департамента, член коллегии МИД России.

С июля 2013 года — посол Российской Федерации в Турецкой Республике.

А.Г.Карлов по праву снискал авторитет одного из ведущих кореистов, активно содействовал продвижению процесса урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Внес заметный личный вклад в совершенствование системы консульской службы МИД. На посту главы дипмиссии в Анкаре проявил высокий профессионализм в деле всемерного продвижения российско-турецкого сотрудничества, доведении до руководства и общественности этой страны российских подходов к ключевым международным и региональным проблемам, укреплении между нашими государствами духа взаимопонимания и партнерства. К большому сожалению, последняя командировка А.Г.Карлова пришлась на период широкого распространения в Турции и регионе волны терроризма и экстремизма, жертвой которой он пал.

Андрея Геннадьевича отличали блестящий профессионализм, широкая эрудиция, высокая работоспособность, умение быстро находить эффективные решения задач любой сложности, интеллигентность и умение сохранять спокойствие в самых непростых ситуациях, исключительно участливое, доброжелательное отношение к коллегам по службе.

21.12.2016

Олег Кирьянов

Российская Газета

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/16197/-