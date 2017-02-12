Прощай, политика! Ты не спасешь наш мир. Спасет его другое…









Двое известных блогеров, не сговариваясь, в один и тот же день попытались раскусить одну и ту же тему: интеллектуальный уровень нашего общества и его соответствие большой политике. Значит, эта тема витает в воздухе: нельзя построить светлое будущее на уходящей во мрак средневековья умственной основе. При падающем на глазах уровне общественного сознания никакая политика не даст нам избавленья – тем паче ни царь, ни бог и ни герой. Надо работать на собой – но вот этого больше всего и не хочет публика, с головой ушедшая в отупляюще-развлекательные телешоу.

Публицист

Почему я сжигаю политические мосты?

Я сотни мостов перешёл в своей жизни. Строил их и сжигал за собой. Видел войну и со стороны зла, и со стороны добра. Окунался в политику. И вот что понял на сегодня.

Система, паразитирующая на нас и на нашей планете – огромна, почти бессмертна и как никогда сильна. Её не сломать даже ядерным оружием. Разве что с ней покончит столкновение планет….

Поскольку бесполезно что-то предпринимать, если люди глупеют…

Надо останавливать нынешнюю деградацию сознания. И тащить сограждан опять наверх. К знаниям, разуму, фантазии и реальной свободе, а не к комфортному рабству. Надо поднимать дух людей, их интеллектуальный уровень. Надо человечков делать Человеками, людишек Людьми.

Расти вместе с ними, вкушать мысли, рождать идеи.

Не тащить дерьмо-интеллигенцию в свои ряды, а поднимать уровень обыкновенных людей.

Надо творить новое поколение, своё, тёплое, доброе.

Надо готовить людей, сильных и смелых, но добрых и романтичных; умных и мудрых, но весёлых и миролюбивых; готовых ко всему, но созидающих во благо.

Надо идти не во власть, а в народ, стать самим народом и расти изнутри, затягивая в водовороты знаний всех, кто вокруг.

Поэтому на первом месте должно быть просвещение. Именно оно сейчас – самое мощное и главное оружие в борьбе с паразитарной системой.

А все эти оппозиции, партии, политика – не стоят ни гроша, если не приведено в боеготовность главное оружие: просвещение.

Система уже взрастила целое поколение паразитов. И на подходе второе. Не считая основателей системы, которые передают эстафету своим вассалам. Идти против такой системы можно только разумом, но не силой. Только логикой, идеями и коллективным сознанием, которое сегодня погребено коллективным бессознательным – если не сказать еще резче.

Я возвращаюсь к просвещению, так как оно – базовая площадка всякого роста.

И не забывайте, братья и сёстры. Дождевые капли образуют струйки, струйки сливаются в ручейки, ручейки рождают реки, реки взрастят моря и океаны и только океан несёт Бурю, впереди которой Буревестник.

Становитесь каплями. Будьте дождём и ветром….

Артём Драгунов

Информация уму не научает

Что такое информационное общество? Если ранее человек был ограничен в доступе к информации неким перечнем доступных источников, то сейчас число таких стало практически бесконечным – во всяком случае по сравнению со способностью человека охватить их все.

Неизбежно возник качественный переход. Индивидуальные недостатки превратились в массовые. Возник феномен, когда изобилие информации перестало превращаться в знание – то есть в системно выстроенную и непротиворечивую картину мира. Степень информированности растет, а уровень знаний и образованности – падает. При этом интеллект людей остается на прежнем уровне, снижается лишь способность его использования.

Многие начинает страдать дислексией – неспособностью понять даже несложный текст целиком. Дислексия выхватывает из любого по сложности и объему текста лишь фрагмент, остальное попросту исчезает из памяти. В просторечье такая ситуация описана известной поговоркой «Смотришь в книгу – видишь фигу».

В итоге два разных человека могут до хрипоты объяснять друг другу смысл прочитанного, но при этом не понимать ни его общий смысл, ни друг друга. Возникает «белый шум» – бессмысленная и не имеющая никакой связи с реальностью информация, которая тем не менее в головах дислектиков превращается именно в реальность.

Мало того – дислексия порождает и еще одну болезнь – дисграфию, то есть неспособность связно выразить даже несложную мысль. В итоге происходит примитивизация сознания и устойчивое снижение качества производства и потребления информации.

В «доинтернетную» эпоху такого рода проблемы, естественно, тоже существовали, но были и методы исправления ситуации. Школьные диктанты, изложения, устные пересказы, конспектирование – все это развивало способность работать с текстом системно, на уровне понимания как его отдельных частей, так и их взаимосвязи. Советская цензура, кстати, тоже имела определенный смысл – она воспитывала способность чтения «между строк». Как тренировка для ума это тоже был еще один метод поддержания своего разума в тонусе.

Психика человека и система образования в целом (причем не только в нашей стране) оказались полностью не готовы к возникновению информационного общества. Поэтому общий уровень разумного поведения начал стремительно деградировать, что дополнительно усугубилось возникшим у нас обществом потребления, главной задачей которого стало, как сказал незабвенный Фурсов, воспитание идеального потребителя – то есть человека нерассуждающего. Хомо нон-рацио. Оглупление и фрагментирование сознания стали инструментами его создания.

Достаточно взглянуть на сегодняшние СМИ – в первую очередь телевидение. Процесс носит двусторонний характер – примитивные передачи снижают уровень разума у аудитории, которая требует все менее сложных для понимания передач. В итоге ТВ вынуждено проводить кадровую политику, направленную на поиск производителей телепрограмм, способных адаптировать к снижающемуся уровню аудитории даже нынешние примитивные передачи.

Возникает нисходящая тенденция, итогом которой становится то, что мы видим. ТВ превращается в одну-единственную программу «В мире животных», так как разумом там перестает даже пахнуть. Иногда падение уровня телевидения становится невыносимым даже для воспитанного им же зрителя. Нынешнее новогоднее шоу по всем практически каналам, которое вызвало столь высокую степень отвращения даже у не самой взыскательной публики, тому характерный пример.

Люди перестают критически воспринимать любую информацию – их отношение к ней становится бинарным: «верю – не верю». Знание уступает место вере. Всё, что укладывается в сформированную картину мира, абсолютно некритично принимается; всё, что не укладывается – столь же безоговорочно отвергается. Никаких попыток осмысления новой информации и пересмотра уже вбитых в сознание фрагментарных блоков при этом невозможно.

Возникает «феномен болельщика» – когда человек случайным образом выбирает «свою» команду и начинает за нее болеть просто потому, что она «своя». Кстати, на этом основаны и знаменитые 86,6% поддержки Путина. Мимо сознания проходит все, что можно отнести к минусам его правления, просчеты и провалы объясняются всевозможными «хитрыми планами» или «плохими боярами». Когда Путин уйдет, по тому же принципу тем же 86,6 процентам представят новую «команду» и скажут, что она – «своя». Сознание «перещелкнет» и только. Все остальные навыки останутся прежними.

Этот же феномен создает любопытную картину, когда беснующиеся сторонники разных взглядов отличаются друг от друга только выбранными ими произвольным образом «командами». Психически нездоровые сторонники Вильной Украины практически неотличимы от ярых «запутинцев». Возникает еще один известный принцип, по которому внутривидовая борьба достигает наибольшего ожесточения при уменьшении числа разделяющих признаков. В данном конкретном случае разделяющий признак только один – команда, за которую болеют, поэтому градус ненависти имеет абсолютное значение.

Лечение этого массового социального недуга возможно лишь системно, никакими точечными мероприятиями здесь не обойтись. Уже нельзя просто сделать «умное» телевидение и за месяц или год «вылечить» аудиторию – она просто не поймет «умных» передач, мало того – начнет, как наркоман, испытывать банальную ломку. И психическую, и возможно, физическую.

Да и кто будет создавать «умные» передачи? Таких тоже убрали за профнепригодностью – ну вот что полезного может сделать для общества потребления человек уровня профессора Капицы? Что из его рассуждений поймет нынешняя аудитория? Ее уровень опущен на уровень какого-нибудь условного Коротченко – и подтягивать вверх ее придется долго и с остановками.

Эль Мюрид

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109325/17169/-