Пропавшая крылатая ракета нанесла удар по врагам России и превратила в пыль объект террористов (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в минувшую среду, 5-го июля, стратегические бомбардировщики ВКС России нанесли ракетные удары по объектам террористов ИГИЛ в сирийской Хаме.

2 турбовинтовых стратегических ракетоносца Ту-95 МС выпустили 4 современные крылатые ракеты Х-101 по вражеским объектам, но на опубликованных Министерством обороны РФ кадрах были показаны моменты уничтожения лишь трех целей из четырех.

Это стало поводом для недругов России и «диванных экспертов», которые заявили о том, что четвертая ракета якобы упала камнем на землю, не долетев до позиций террористов.

В распоряжении «Русской Весны» оказались уникальные кадры 4-го точного поражения ракетой Х-101 здания ИГИЛ* на востоке провинции Хама.

Как хорошо видно на видеозаписи ниже, взрыв уничтожает одно из двух зданий боевиков, буквально превращая его в пыль.

Напомним, что военный источник ранее сообщил РВ, что все цели располагались в районе города Акербат, где базируется одна из больших банд ИГИЛ, численность которой составляет примерно 700 боевиков.

«С высоты около 6000 метров 4 крылатые ракеты отделились от ракетоносцев Ту-95 и поразили вражеские цели. Позже данные объективного контроля подтвердили успешное поражение всех объектов боевиков. В ходе этой операции были уничтожены пункт управления и 3 склада боеприпасов террористов», — рассказали «РВ».

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.