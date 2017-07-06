Проливные дожди привели к ЧС в Японии, пропадают люди

На юге Японии армию и полицию бросили на спасение людей на острове Кюсю, который заливает проливными дождями. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны, есть сведения о пропавших без вести.

Всего в спасательной операции пока задействовано 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны и полиции. «Есть сведения о многочисленных разливах рек и сходах оползней в префектурах Фукуока и Оита из-за ливней. „Речной поток унес ребенка“, „река унесла человека“, „водой смыло дом, не могу связаться с родителями“ — такие сообщения поступают оттуда о пропавших без вести», — говорят в правительстве.

Приказ о срочной эвакуации или рекомендация эвакуироваться получена 556 тысячами жителей обеих префектур. Есть информация о том, что река унесла железнодорожный мост, прервав таким образом сообщение между населенными пунктами.

Ранее сообщалось, что указание срочно эвакуироваться получили 19,7 тысячи человек на западном побережье Японского моря префектуры Симанэ. Главное метеорологическое управление ввело для этого района режим «особой тревоги» из-за опасности затоплений и оползней в результате рекордно сильных ливней. Метеорологи отметили, что степень угрозы превышает все известные до сих пор пределы.