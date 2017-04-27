Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту решения Одесского городского совета о возвращении прежних названий улицам, которые подлежали «декоммунизации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

«Открыто дело по ч. 2 ст. 436−1 Уголовного кодекса Украины („Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов“)», — сообщила областная прокуратура. Досудебное расследование по этому факту поручено провести сотрудникам Национальной полиции Одесской области.

26 апреля депутаты Одесского городского совета утвердили проект переименования улиц города, отказавшись от названий, предложенных год назад прежним губернатором области Михаилом Саакашвили. Старые названия решено оставить проспекту Маршала Жукова, улице и переулку Бабушкина, улицам Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Бадаева и переулку Богданова.

Как сообщало EADaily, в мае 2016 года Саакашвили распорядился переименовать 56 улиц и переулков города в рамках «декоммунизации». Проспект Маршала Жукова планировалось сделать проспектом Небесной Сотни, улицу Красных Зорь — улицей Бернардацци, улицу Белинского — Леонтовича.

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона. К настоящему моменту на Украине уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину.