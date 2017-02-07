Украина 

Прокуратура пришла с обыском к Мосийчуку

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Прокуратура пришла с обыском к Мосийчуку | Русская весна

7 февраля нардеп Верховной рады от Радикальной партии Ляшко Андрей Лозовой сообщил, что в приемной скандального депутата Игоря Мосийчука идут обыски. В Генпрокуратуре Украины заявляют, что обыски не имеют никакого отношения к политической деятельности нардепа. 

«У Мосийчука — обыск. В приемной, официально зарегистрированной на сайте Верховной рады. Также обыск дома у адвоката Андрея Мамалыги», — написал Лозовой на своей странице в соцсети. 

Отметим, что на сайте Верховной рады указана единственная депутатская приемная, расположенная в Василькове по адресу: ул. Киевская, д. № 97.

Мамалыга подтвердил, что обыски проходят в его квартире на улице Княжий затон в Киеве. В комментариях под постом Мамалыги адвокат Инна Рафальская отметила, что дело касается экономики. 

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что «обыски, которые сейчас проводятся Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины, не имеют никакого отношения к политической деятельности народного депутата Мосийчука».

«Все детали — позже», — добавила она, не уточнив, по каким адресам проводятся обыски.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486457983

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