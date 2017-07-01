Прокуратура начала расследование массовых задержек авиарейсов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) взялась за расследование ситуации с массовыми задержками авиарейсов в столичных аэропортах. Как сообщили в ведомстве, была «инициирована проверка в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства».

«Сложившаяся ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров», — заявили в прокуратуре, подчеркнув, что в случае выявления нарушений будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Как ранее сообщало EADaily, 30 июня около 450 рейсов были задержаны в Москве из-за непогоды. Многие пассажиры не смогли вовремя вылететь из Шереметьево, Домодедово и Внуково. Также изменения в расписании коснулись и рейсов в российскую столицу из других городов.

Напомним, вчера, как и прогнозировал Росгидромет, в Московский регион пришел грозовой фронт со шквалистым ветром. В центральной части России «оранжевый» уровень опасности привел к подтоплениям улиц и затруднению движения транспорта.