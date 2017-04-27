Россия 

Производители хлеба выиграли войну с ритейлерами

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Производители хлеба выиграли войну с ритейлерами | Русская весна

С 1 июня 2017 г. федеральные ритейлеры прекратят возвращать хлеб поставщикам. Ранее поставщики вынуждены были выкупать у магазинов весь непроданный хлеб.

При этом они выкупали за полную стоимость хлеб с истекающим или с уже истекшим сроком годности. Фактически проблемы ритейлеров, которые не смогли правильно рассчитать необходимые объемы поставок и не продали товар, перекладывались на поставщиков.

В 2016 г. поставщикам вернулось около трети хлеба по всей стране. Производителей хлеба поддержали в Госдуме, Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзоре, поэтому ритейлеры не стали ждать специального указа.

Решение об отмене возврата хлеба было принято Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ). В АКОРТ входят «Ашан», Х5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие российские сети.

Изменения в договора будут внесены уже в мае, а с июня начнется действие так называемого пилотного режима.

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Примечательно, что ранее президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что требование забирать и выкупать товар, тем более просроченный, вообще соответствует законодательству. Тогда же он сказал, что речь может идти о недобросовестной правоприменительной практике.

Фактически после критики со стороны президента ритейлерам потребовалось всего несколько дней, чтоб справиться с проблемой, которая была известна уже давно. Ранее они планировали разрешить вопрос в течение этого года.

После того, как производители не будут вынуждены выкупать просроченный хлеб обратно, их расходы должны сократиться. Ранее они перепродавали такой хлеб дешевле рыночной стоимость в 5-7 раз, так как он шел на корм скоту.

Всего в прошлом году было продано 11 млн тонн хлебобулочной продукции, но это всего лишь около 30% от объема произведенных изделий.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1493271828

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