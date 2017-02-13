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Проговорился: скандально известный Геращенко сказал правду о националистах (ВИДЕО)

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Проговорился: скандально известный Геращенко сказал правду о националистах (ВИДЕО) | Русская весна

В разговоре с журналисткой 1+1 скадально известный советник министра МВД Антон Геращенко проговорился, наконец сказав правду об украинских националитических батальонах.

«А вот часы, например, смотрите — Верховная Рада», — говорит он, демонстрируя часы на своем запястье.

«От Арсена Авакова?» — спрашивает корреспондент.

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«Нет, это мне вручал Александр Турчинов за успехи в формировании карательных добровольческих батальонов для усмирения Донбасса», — произносит Геращенко.

«Карательные батальоны для усмирения» — начало 21 века, Европа. Не то, чтобы мы не знали, как оно на самом деле, но услышать из уст помощника министра МВД, всё равно не помешает.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486960700

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