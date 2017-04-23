Профессор из США разгромил доклад Белого дома о химатаке в Сирии

Белый дом в своем докладе о химатаке в Сирии демонстрирует столь явные «дилетантские ошибки», которые позволяют с уверенностью утверждать, что у США нет убедительных доказательств того, что за атакой стоят правительственные силы.

Такой радикальный вывод сделал после собственного расследования почетный профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.

Кроме того, эксперт назвал фотографии, представленные Белым домом постановочными, в своем докладе он привел ряд веских доводов, подтверждающих его версию событий.

«Главная улика, на которую ссылается Белый дом, на самом деле указывает на то, что атака была проведена с земли», — уверен Теодор Постол. По его мнению, в соответствии с данными фотографии, снаряд на фото получил незначительные повреждения, несвойственные при падении с высоты.

«Взрывчатое вещество воздействовало на трубу как тупой удар молотком. Взрыв загнал ее в землю и в то же время создал кратер», — поясняет эксперт.

Он утверждает, что взрывное устройство прикрепили к снаряду с зарином, который был установлен на земле. Соответственно, делает вывод профессор, сам теракт был осуществлен боевиками, поскольку Хан-Шейхун находится на подконтрольной им территории.

«Ни один компетентный аналитик не упустил бы из внимания тот факт, что канистра с зарином была раздавлена чем-то сверху, а не взорвана боеприпасами изнутри», — подчеркнул Теодор Постол.

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С учетом всего перечисленного он делает вывод, что фотографии, вероятнее всего, являются постановочными, и считать их убедительными доказательствами атаки проправительственных сил было поспешно. Соответственно, действия Белого дома продиктованы намерениями придать разведданным политический окрас.

«Все эти дилетантские ошибки свидетельствуют о том, что доклад Белого дома, как и более ранний доклад по поводу Гуты, не был изучен спецслужбами, как это утверждается. Если бы аналитики из разведки были правильно проинформированы о заявлениях Белого дома, они бы не одобрили этот документ», — резюмирует эксперт.

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