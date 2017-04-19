Продажи Lada в Европе выросли на 60 процентов

В Европе за первые три месяца 2017 года было продано 1142 автомобиля Lada, что на 63 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в марте продукция «АвтоВАЗа» в ЕС «разошлась тиражом в 504 экземпляра», показав рост на 73 процента. В январе было реализовано более 280 автомобилей Волжского завода, в феврале — около 350.

Продажи Lada в странах Евросоюза учитываются в статистике Renault Group. По данным «Автостата», в первом квартале продажи российской марки продемонстрировали наибольший рост по сравнению с другими марками группы — у Renault этот показатель составляет 11,4 процента, а у Dacia 9,9 процента.

В феврале 2017 года в Германии начались продажи флагманской модели Волжского автозавода — Lada Vesta. Стоимость российского седана в минимальной комплектации составляет 12,49 тысячи евро. Машина с автоматической коробкой передач обойдется в 13,25 тысячи евро.

За прошлый год «АвтоВАЗ» поставил на экспорт около 20 тысяч автомобилей Lada. Задача на 2017-й — увеличение этого объема минимум на 50 процентов. Предприятие намерено сфокусироваться на странах СНГ и других потенциальных рынках на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых европейских государствах.

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