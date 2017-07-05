По случаю Дня независимости США вечером, 3 июля, в резиденции американского посла Мари Йованович состоялся прием, на котором отметилась вся нынешняя киевская власть, а также представители так называемой новой украинской элиты — националисты и те, кого вынесло наверх волной Майдана.

На приеме отметились все, кто предал украинский народ и продал Украину Западу, — главный государственный праздник страны-хозяина они отметили хот-догами и гамбургерами.

Кроме украинских политиков и музыкантов на приеме присутствовали дипломаты других стран. Те, кто удостоился VIP-приглашений, проходили на прием без очереди, остальным пришлось постоять в очереди и пройти проверку службой безопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко без очереди прошелся по особому коридору и сразу поцеловал руку Мари Йованович. Его тут же перехватила певица Руслана, которая на вечеринке исполняла обязанности телекорреспондента.

Певица Руслана и Виталий Кличко

Арсений Яценюк провел вечер в компании министра МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Аваков, Яценюк и Турчинов приветствуют Ирину Геращенко

Троица не отходила далеко от гриля, где для них жарили котлеты для гамбургеров и сосиски для хот-догов. Стоило Руслане подойти с микрофоном к Яценюку, как он громко заявил: «О, нет, я интервью не даю! Я их на годы вперед надавал, а теперь — все, отдыхаю!».

Аваков целует Геращенко

Сообщается, что Аваков полвечера простоял под навесом у гриля, налегая не только на гамбургеры, но и на красное вино.

Виталий Портников (крайний справа)

Бородатый Яценюк в очках а-ля Джейсон Стэтхэм

Часть гостей проводила время на верхнем ярусе сада резиденции, где жарили лосося на гриле, подавали пиво и коктейли. Там же провели этот летний вечер военные «випы», среди которых были замечены глава Минобороны Степан Полторак, глава Генштаба Виктор Муженко и генералы ВСУ.

Вскоре к ним присоединился и глава СБУ Василий Грицак.

Муженко, Грицак и Полторак

Генералитет ВСУ отдыхает в резиденции посла США

Не могла пропустить такое мероприятие и министр здравоохранения Ульяна Супрун, которая налегала на хот-доги, забыв о рекомендациях вести здоровый образ жизни, щедро раздаваемых ею украинцам вместо вакцин и химиопрепаратов.

Также на празднике были замечены экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-министр экономики и торговли Айварас Абромавичус.

Ульяна Супрун и хот-доги

Джамала

Святослав Вакарчук

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Пока Львов задыхается в горах мусора, мэр Андрей Садовой отдыхает в Киеве.

Перед началом приема Йованович выступила перед гостями.

Совсем скоро, 24 августа в так называемый День независимости Украины по Киеву пройдут солдаты НАТО. По тому самому Киеву, который ценой титанических усилий освобождали предки тех, кто сегодня преданно ест хот-доги на празднике США.

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