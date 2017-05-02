Процесс пошел. Но поезда пока нет

Между Эстонией и РФ что-то намечается









То ли холодный душ экономических трудностей действует на эстонских политиков отрезвляюще – как и положено такому душу. То ли смена хозяина в президентском дворце в Таллине навеяла новые решения. В общем, делегация из Эстонии побывала в Москве.

Внушительная делегация из Эстонии побывала в Москве на международной выставке «ТрансРоссия-2017». Бизнесмены, политики и чиновники, несмотря на неоднозначную реакцию в обществе, решились на этот визит, чтобы впервые за долгие годы поддержать представителей эстонского транзитного бизнеса, который переживает трудные времена. Эстония значительно уступает в этой сфере по всем позициям как Латвии, так и Литве.

Трудные времена эстонского транзита начались 10 лет назад с событий «Бронзовой ночи», вылившихся в масштабное межэтническое противостояние, повлекшее резкое ухудшение отношений между Эстонией и Россией. Затем как отягчающее обстоятельство возникли антироссийские санкции Евросоюза и соответствующий ответ на них России.

Благодаря всем этим факторам транзит российских грузов через территорию Эстонии усох до катастрофически малых размеров. Проблема стала вопиющей, ее стало невозможно скрывать и игнорировать. Даже политики, которые прежде всех убеждали в том, что российский транзит малозначителен для экономики страны, вынуждены были признать, мягко говоря, некорректность своих прежних заявлений.

Как говорит статистика, только в течение последних трех лет объемы транзита ежегодно сокращаются на 20%. В 2006 году транзит грузов через Эстонию составлял 40 млн. тонн, по итогам 2016 года он составил около 6 млн. тонн: разница – 34 млн. Теперь считаем: транзит одной тонны грузов через Эстонию приносит экономике страны 15 евро, значит в результате экономика Эстонии в год получает на 510 млн. евро меньше, чем в 2006 году. Похоже, что деградация этой отрасли экономики приблизилась к точке невозврата, что серьезно беспокоит предпринимателей, вложивших в создание транспортной инфраструктуры солидные средства, а также часть трезвомыслящих политиков страны.

Эстонской экономике сейчас действительно трудно, денег в бюджете страны катастрофически не хватает. Чтобы как-то справится с его дефицитом, вводятся новые налоги, готовится приватизация четырех крупных предприятий с большой долей государственного участия. Холодный душ экономических трудностей действует отрезвляюще и заставляет ехать в Россию с просьбой о возобновлении контактов, в надежде хоть чуть-чуть растопить лед официальных отношений.

В Москву на выставку приехал даже вице-канцлер по вопросам транспорта Ахти Кунингас. И надо отметить, что российская сторона не оставила это незамеченным: замминистра транспорта России Сергей Аристов посетил эстонский павильон, что члены делегации сочли важным сигналом. По словам российского чиновника, бизнес ждет от политиков активного содействия, а не препятствий, и для этого обеим сторонам предстоит много поработать. Работать представители обеих стран продолжат уже нынешней осенью в Таллине, куда прибудет с визитом делегация российского министерства транспорта.

Однако эксперты считают, что даже в случае потепления отношений восстановление транзитного сектора в полном объеме до уровня 2006 года нереально. Хотя вполне реально осуществление конкретных проектов между странами. Однако не станем радоваться раньше времени, во всяком случае, до перехода намерений в стадию дел. Хочется верить, что процесс все-таки пошел.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

23.04.2017

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По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18378/-