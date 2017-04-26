ПРО США угрожает свободному использованию космоса, — Генштаб
ПРО США представляет угрозу для свободного использования космического пространства любым государством, заявил на брифинге первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
«Глобальная система ПРО США представляет угрозу для свободного использования космического пространства любым государством», — сказал он.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493218358