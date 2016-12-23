«ПриватБанк» — жертва произвола, — Коломойский впервые прокомментировал происходящее

Скандально известный украинский олигарх Игорь Коломойский впервые публично прокомментировал национализацию принадлежащего ему «ПриватБанка».

В распоряжении украинских СМИ оказался полный текст обращения Коломойского, который его пресс-служба передала для публикации.

«В это нелегкое для бывших акционеров время я хотел бы дать короткий комментарий о национализации ПриватБанка тремя тезисами.

1. Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана.

Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действия НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету Министров с предложением о передаче ПриватБанка государству. Читайте также Экс-председатель правления Приватбанка пояснил „мифические дыры“ политикой НБУ

Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины.

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2. ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ.

У ПриватБанка был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка.

Затем они начали рассказывать о мифической дыре 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики.

Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить ПриватБанк. И, к сожалению, у него это получилось.

3. Самое важное, что в результате принятого решения не пострадали клиенты банка.

Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное — это клиенты ПриватБанка. Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить ПриватБанк. Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном, история расставит все по своим местам.

Ну, и чтобы закончить на мажорной ноте, я выражу надежду, что новый акционер в лице государства и новое правление, возглавляемое господином Шлапаком, будет высоко нести знамя ПриватБанка, найдет общий язык со всеми клиентами банка, сохранит и приумножит его высокие стандарты. Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия.

Спасибо за внимание.»