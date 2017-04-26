К китайскому императору пожаловал такой-же высокий гость из соседней страны.

И спрашивает его- А как ты добился процветания?

Тот молча вышел в поле. На поле цвели 100 различных цветов. Император выдернул их и после прополки остались только овощи. Император молча обвёл рукой ровные грядки полезных овощей, без цветов- пустоцветов.

Другой император так-же молча в знак согласия кивнув головой, удалился к себе править по новому.

Куда делись политики? В новостной ленте я наткнулся на забавную статью- “Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов”.

Депутаты горсовета Омска признали выборы мэра несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Об этом сообщает интернет-издание «СуперОмск» в среду, 19 апреля.

«У нас сегодня нет кандидатур. В связи с этим мы сегодня можем принять единственное решение — признать выборы несостоявшимися», — сказала председатель горсовета Галина Горст.

За это решение проголосовал 21 депутат, против — 13, еще трое воздержались, отмечает издание.

По словам Галины Горст, в течение 20 дней будет объявлен новый конкурс для отбора кандидатов на пост главы города. Состав конкурсной комиссии останется тем же, однако будет увеличен срок рассмотрения документов кандидатов.

Накануне, 18 апреля, последний кандидат на должность мэра Омска, предприниматель Андрей Ерошевич решил снять свою кандидатуру. За день до этого отказался от участия в выборах второй одобренный комиссией кандидат — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Губернатор региона Виктор Назаров счел это «нормальной рабочей ситуацией».

Полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы этого года стали первыми, когда главу города избирают депутаты горсовета.

19 апреля, источник: Lenta.Ru

С одной стороны- политики и не нужны. Их можно назначать из Москвы.

Это даже и лучше. Но при условии что это действительно градоначальник, а не Немцов или Навальный.

Кто и с какой целью их выдвигают таких, а главное гарантированно назначают!?!

И в конце статьи были негативные комментарии, один мне показался очень уместный-

А чем , интересно , это провинились омчане , чтобы еще и Навального заполучить на свою голову ?

Время подобных экспериментов кануло в Лету !!!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/18303/-