Присоединение Украины к России: проблемы и перспективы

Кто в 2014 году не поддержал Новороссию в составе 8 областей, у того нет сердца. Кто к 2017 году не разобрался, что из себя представляет «пророссийская» Украина, у того нет разума.

Мы ошиблись. Я лично ошибался, переоценивая простых обывателей, игнорируя разложение всех без исключения украинских элит и не замечая все те негативные черты, которые за 23 года проросли буйным цветом среди всех граждан Украины — что проевропейских, что пророссийских.

Украина неумолимо шла к государственному перевороту. И виноваты в том, как бы странно это не звучало, совсем не США. Они только воспользовались ситуацией.

Виноват в ситуации каждый, кто находился на территории Украины до 2013 года. За редкими, мизерными, ничего не изменившими исключениями.

Кто знал особенности украинского бизнеса, тот каждый раз удивлялся, как украинские предприниматели — мелкие, средние, крупные — независимо от политических взглядов массово и системно кидали государство на налоги. В этом заключался даже некий украинский спорт — как найти наиболее изящную схему.

Вот только те, кто так делали, не понимали, что они просто перечёркивают раз за разом своё собственное будущее. Нет налогов — нет отремонтированных дорог. Нет налогов — нет новых больниц и школ. Нет налогов — нет эффективной системы здравоохранения. Нет налогов — и невозможно ремонтировать и восстанавливать важнейшие государствообразующие транспортные и производственными системы.

Граждане Украины оказались такими хитрыми, что перехитрили самих себя. И попросту проели за 23 года своё государство, превратились из самой развитой республики СССР в страну-попрошайку, которая уже в 2013 году не могла жить за свой счёт.

Разве американцы довели украинскую ГТС до состояния, когда её проще сдать на металлолом, чем ремонтировать и восстанавливать?

Разве американцы довели до разрухи большую часть доставшихся от СССР заводов и промышленных комплексов?

Разве американцы довели украинские дороги до жуткого состояния, когда непонятно, где поле, а где дорога?

Нет. Всё это сделали украинские элиты и украинские простые граждане. И тот, кто пробует отделить первых от вторых, забывает о том, что все эти Яценюки, Гройсманы, Порошенки, Януковичи, Тягнибоки, Турчиновы, Тимошенки явились совсем не со дна Марианской впадины. За них голосовали, их выбирали, на них работали. Это не какие-то там мифические монстры-кайдзю. Это плоть от плоти украинского народа. Ведь у всех этих людей политическая карьера сложилась задолго до Майдана.

Логично, что к 2013 году, практически все на Украине подошли с явным осознанием, что «пора тикать». Государство доживало последние годы. Украинские элиты это понимали на основе исследований, графиков, цифр. Украинский обыватель это чувствовал теми самыми пятой точкой и шестым чувством. Потому на Украине так завистливо вздыхали, когда очередной патриот, счастливо улыбаясь, уезжал в Польшу и Америку — и оттуда уже руководил, какие вышиванки надо носить, на какой осине надо вешать москалей и когда прославленная украинская армия будет брать Москву.

Украина состоялась как государство-банкрот уже в 2013 году. Геополитическим игрокам осталось только напоследок использовать этот инструмент, пока тот ещё окончательно не развалился.

Да, в едином мнении, куда надо бежать, жители Украины не сошлись. И тогда началась классическая гражданская война. Когда украинские элиты с обеих сторон пытались втянуть крупнейшие государства планеты в свои имущественные споры, а заодно чтобы по итогам войны повиснуть на шее одного из геополитических центров. На самом-то деле украинские элиты устроят оба варианта — что Россия, что Европа. Лишь бы вовремя транши переводили. Ничего личного, just украинский бизнес.

Как показали исторические и социальные процессы, жизнеспособными, самодостаточными, взрослыми и способными к трансформации оказались только два региона — Донецк и Луганск. Все остальные проиграли ещё в самом начале противостояния, хотя у многих областей был выход к границам российского Крыма и материковой России, что у Харькова, что у Сум, что у Херсона.

Но время показало, кто чего стоит. В реальном мире никаго не интересуют слова и намерения. Есть только дела и факты. У ЛНР и ДНР они есть. У прочих «пророссийских» регионов их нет. Всё. Точка. Говорить больше не о чем.

Теперь пришло время второй части Мерлезонского балета. Украинские элиты и украинские граждане уже осознали, что Европа их использовала и выбросила. Теперь массы Украины решили отчаянным скачком взобраться на шею России, прильнуть к груди Российской Федерации и воскликнуть: «О, братская Россия, захвати нас, присоедини нас, оплати наши долги!».

К сожалению, даже среди российского обывателя нашлось очень много людей с низкой социальной ответственностью. Эти «кухарки» готовы решать сложные геополитические вопросы прямо на своей кухне. Им неинтересно, как дорого России обойдётся присоединение украинских территорий — и в геополитическом плане, и в экономическом — им важно, чтобы реализовались их воинственные мечты и ностальгия по советской молодости, когда «и яблони были выше, и трава зеленее, и девки краше».

Итак, давайте рассмотрим «активы» Украины. Оценим, насколько выгодно было бы Российской Федерации присоединить украинские территории и украинское население к себе.

На конец декабря 2016 года государственный и гарантированный государством долг составил 1 929,76 млрд грн, или 70,97 млрд долл.

К декабрю 2016 года Украина подошла с внешним государственным долгом в 45,65 млрд долл.

Украинская ГТС не ремонтировалась уже 25 лет. Украинской власти было не до этого. Они увлечённо считали прибыль, не обращая внимания на такие мелочи, как ремонт.

В итоге 60% трубопроводов эксплуатируется более 30 лет. Более 20% трубопроводов и арматуры требует срочной замены. Около 60% ГПА полностью выработали свой ресурс, а 90% служит более 20 лет с крайне низким КПД. На текущий момент запасные части для этого оборудования изготавливаются только в Российской Федерации. 75% систем управления компрессорных станций полностью выработали свой ресурс. Всего стоимость полного ремонта и восстановления украинской ГТС составляет примерно 25 млрд долларов США.

Украина — страна «старая». Ещё в 2010 году различные международные организации акцентировали внимание властей Украины на то, что у государства крайне серьезные демографические проблемы. Доля жителей 45–64 лет составляла 26,1%, доля жителей 65+ оставляла 18,2%.

По сути, Украина — это страна пенсионеров.

И то государство, которое решится присоединить территории Украины, будет обязано выплачивать пенсии всем этим людям на уровне пенсий своих же граждан. Вот только украинские граждане платили 25 лет налоги в бюджет Украины.

Из 170 тыс. км дорожной сети общего пользования более 150 тыс. км требуют капитального и текущего ремонтов или вообще реконструкции. Почти 40% автомобильных дорог государственного значения не соответствуют современным требованиям по прочности, а более 51% – по ровности. И это ляжет на ту страну, у которой хватит глупости присоединить к себе территории Украины.

Ежегодно для хотя бы просто поддержания в более-менее работающем состоянии необходимо тратить на разрушенные дороги Украины около 50–60 млрд грн., или 2 миллиарда долларов.

А предприятия Украины с изношенным производственным фондом и технологиями из середины 20 века?

А расходы на медицину, восстановление больниц?

А расходы на восстановление коммунальных сетей городов Украины?

А затраты на поддержание порядка, борьбу с националистическими и просто криминальными группировками, борьбу с оборотом оружия, которое с учётом «АТО» уже никем не контролируется на Украине?

И продолжать можно очень и очень долго. Украина, присоединённая к России, в текущем состоянии способна попросту убить Россию.

Украина ныне — это чёрная дыра и отрава для любого государства.

Украину разве что можно врагу подарить на содержание, чтобы геополитический противник надорвался и прекратил развиваться, все свободные ресурсы вбрасывая в прожорливую пасть Украины.

По сути, если присоединять территории Украины, нужно будет в короткий период одного-двух лет вкинуть туда не менее 70 миллиардов долларов.

Это составит 30% доходной части бюджета Российской Федерации на 2017 год.

По сути, пенсионеры Российской Федерации должны отказаться ради граждан Украины от 1/3 своих пенсий. Государственные служащие должны отказаться от 1/3 своих зарплат. Молодые мамы должны отказаться от 1/3 пособий и помощи от государства. И на многие годы можно забыть о повышениях пенсий, о социальной помощи, о качественном росте медицинского обслуживания.

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Ради присоединения Украины надо будет отказаться от атомных двухосадочных ледоколов проекта 22220 и просто забыть об Арктике.

Ради присоединения Украины нужно будет резко сократить постройку ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А и атомных ракетных подводных крейсеров проекта 8851. Надо будет отказаться от фрегатов проекта 22350.

Да и зачем нам ядерная триада, когда будет самое бесценное из сокровищ земного шара — Украина?

Ради присоединения Украины стоит забыть о порте Сабетта — общая стоимость проекта с учётом завода сжиженного природного газа оценивается в 850 млрд рублей. Ведь Украина важнее? Украина — это 4 таких вот порта с терминалами сжиженного природного газа.

Зачем железная дорога «Западный Кутай — Баликпапан, Индонезия»? Зачем реконструкция БАМа и Транссиба (БАМ-2)?

Зачем мост через Обь в Салехарде, зачем мост на Сахалин, если будет Украина?

Зачем вообще России развивать свои собственные территории Дальнего Востока, Сибири и Арктики, когда есть самая большая ценность, без которой не может прожить ни одна страна в мире — и эта ценность Украина? Украина — это 7 газопроводов «Сила Сибири». Украина — это 150 плавучих атомных теплоэлектростанций «Академик Ломоносов». Украина — это 35 станций «Нововоронежская АЭС-2». Украина — это 20 станций «Курская АЭС-2».

Украина — это 70 проектов «Севастопольская и Симферопольская ТЭС». Железные и автодороги, ВПК, новые производства, мосты, курорты, небоскрёбы, рост благосостояния российских граждан — всё это будет перечёркнуто на многие годы присоединением дикого поля Украины.

И потому мне иногда хочется спросить тех российских горлопанов с низкой социальной ответственностью: «Почему вы так не любите свою страну, своих граждан, своих пенсионеров? Раз готовы отобрать у них будущее ради ваших безответственных внутренних комплексов и желаний».

Граждане России — граждан Украины я не спрашиваю, потому что права голоса в данном вопросе у них нет и быть не может, — вы должны ответить самим себе. Готовы ли вы отказаться от всех этих проектов ради Украины? Готовы ли вы отбросить Россию на несколько лет назад ради Украины? Готовы ли вы остановить развитие России на много-много лет ради Украины?

Ответственный человек должен понимать последствия его желаний и мечтаний. И как много придётся окружающим непричастным людям заплатить за его иллюзии и националистические амбиции.

Чтобы Россия процветала, чтобы Россия жила и развивалась, нам нужно думать разумом, а не сердцем. А иначе нам придётся раз за разом попадать в политико-экономические ловушки, которые нам подсовывают и геополитические партнёры, и сама история.

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»