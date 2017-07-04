Принцип Порошенко: Разделяй и властвуй. Юрий Кот (2 часть)
Журналист Юрий Кот в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«То, как Руслан борется с этой нечестью, заслуживает уважения и максимальной поддержки. Он делает то, чего не можем сделать мы. Например, я не могу сегодня находиться в Киеве. Но он там может находится. Потому что он там достаточно заметная фигура. Уже не столько Руслан реагирует, сколько люди, которые знают его. Они реагируют на этих нацистов», — сказал Юрий Кот.
«Нынешняя украинская власть, преступная власть, делает все возможное, чтобы таких людей уничтожать. Киевская хунта боится, что люди начнут объединяться. Поэтому они каждый день пытаются вносить раскол в общество по принципу «разделяй и властвуй»», — дополнил Юрий Кот.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Гражданская война на Украине; Коцаба; новости Украины; новый выпуск на самом деле; Принцип Порошенко; принцип Разделяй и властвуй; Юрий Кот
По материалам: https://news-front.info/2017/07/04/printsip-poroshenko-razdelyaj-i-vlastvuj-yurij-kot-2-chast/