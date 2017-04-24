Принца Уильяма окатили водой на улице

Происшествие случилось во время марафона бегунов в Лондоне.

В минувшее воскресенье в Лондоне прошёл массовый забег на 40 километров, в котором приняли участие рекордные 40 тысяч 382 бегуна.

Старт марафону дали герцог и герцогиня Кембриджские, нажав на специальную кнопку. Затем принц Уильям, принцесса Кейт и принц Гарри присоединились к волонтёрам, которые раздавали воду участникам забега. Как пишет издание Daily Mail, многие бегуны останавливались, чтобы сделать фотографию с членами королевской семьи или просто поприветствовать их.

В какой-то момент один из участников, пробегавших мимо, плеснул принцу Уильяму в лицо водой из бутылки. Это происшествие очень развеселило стоявших рядом принца Гарри и супругу наследника британского престола.

Издание отмечает, что принцесса Кейт и братья-принцы были в приподнятом настроении, лучились улыбкой и охотно фотографировались со всеми желающими. В забеге приняли участие многие известные телеведущие и знаменитости.