Примирение — но только не с нами

Кремль испытывает трудности с празднованием 100-летия Октябрьской революции. На оккупированном полуострове Крым Москва в честь юбилея планировала открыть помпезно-патриотический памятник — однако встретила сопротивление, пишет обозреватель немецкой газеты Der Spiegel Кристина Хебель.

«Работы приостановлены — мы подали иск», — говорит руководитель севастопольского отделения движения «Суть времени» Кирилл Сизиков. «Нельзя строить памятник в честь так называемого примирения, не спросив нас, граждан», — считает 33-летний активист. Он называет строительство незаконным: перед его началом не проводилось даже открытого конкурса.

Как пишет автор, «Кирилл Сизиков представляет организацию крайне патриотического толка, молодой человек высоко ставит коммунистическую идею. Тем более на фоне 100-летия Октябрьской революции».

100 лет назад в России все перевернулось с ног на голову: сначала в марте была свергнута монархия, затем 7 ноября 1917 года — по старому стилю 25 октября — Владимир Ленин и большевики захватили власть в стране. «Это событие, — замечает журналистка, — ознаменовало собой начало формирования первого социалистического государства, достижения которого Сизиков превозносит и сегодня. В качестве примера он приводит права рабочих и полет в космос, не вспоминая при этом жертв «красного террора». В одном только Крыму, по некоторым данным, было уничтожено до 100 тыс. человек».

«Для Владимира Путина история — повод для празднования лишь в том случае, когда речь идет об успехах. Например, изгнание армии Наполеона в 1812 году или победа над фашистской Германией в 1945-м являются именно такими поводами. России угрожают извне, она объединяется и бьет врага», — отмечает Хебель.

«Путин делает ставку на стабильность и преемственность — и олицетворяет их. События 1917 года не вписываются в эту концепцию. 1917 год — это год революции: власть свергнута, страна находится в глубоком расколе. Очевидного победителя нет. Если сам государственный переворот в ноябре прошел относительно бескровно, то последовавшая за ним Гражданская война между «красными» (большевиками) и «белыми» (сборной солянкой других политических сил) была очень жестокой. В Крыму Гражданская война закончилась в 1922 году победой Красной армии», — говорится в статье.

В общей сложности 150 тыс. человек покинули полуостров, в том числе представители аристократии, отправившиеся на Запад. Среди них и предки «аристократа в ссылке» Никиты Лобанова-Ростовского, который и стал инициатором памятника. Именно поэтому Сизиков называет проект «попыткой белого реванша». «Белые» для него — «коллаборационисты и военные преступники», которые боролись на стороне западных союзников против СССР, а позднее даже перешли на сторону Гитлера.

Министр культуры РФ Владимир Мединский подхватил идею с памятником. Он возглавляет Российское военно-историческое общество, которому Путин доверил организацию 100-летнего юбилея революции. «Полностью замалчивать юбилей нельзя — в конечном счете это будет означать отрицание советского наследия», — пишет автор статьи. В 2015 году министр задал направление проекту — речь должна была идти именно о «примирении».

Место для памятника было выбрано не случайно: Севастополь — город-герой и в связи с обороной в Крымской войне, и в связи с войной с нацистской Германией. «Однако дальше бетонного фундамента и эскиза дело не пошло, — рассказывает журналистка. — Памятник должен представлять собой 25-метровую колонну, которую венчает символ «Родина-мать» — она «мирит» стоящих внизу у вечного огня красноармейца и «белого» поручика.

Памятник должен стать доказательством того, что «Гражданская война наконец окончена», говорится на сайте Российского военно-исторического общества».

«Гражданская война еще долго не будет окончена», — комментирует конфликт главный редактор местного независимого интернет-портала «Примечания» Виктор Ядуха.

«Мединский мог бы и знать, что Севастополю может оказаться не по душе навязываемое Москвой «примирение»: слишком противоречивы здесь оценки исторического прошлого», — пишет автор.

А что думает об этом мэр Севастополя Дмитрий Овсянников? Его представитель посоветовал спросить в Москве. И вообще, считают в администрации, речь идет о «памятнике единству».

«Единство» становится ключевым словом и для Сизикова, — пишет издание. — Он бы предпочел, чтобы в памятнике были увековечены и другие защитники его родины: (…) например, те «вежливые люди» без опознавательных знаков — российские военные, которые в 2014 году оккупировали Крым».

«Конечно, в конце концов, будет построено то, чего хочет Москва», — уверен Ядуха. «В Москве, однако, стали более осторожными. Идут на уступки — по крайней мере, небольшие», — отмечает издание. В интервью Der Spiegel Мединский говорит о «памятнике единству», а не «примирению» — слишком сильна оказалась волна сопротивления.





Кристина Хебель

6.11.2017

Источник: Der Spiegel





Анатолий Лавритов

33-летний активист Сизиков Кирилл в 1991 году был 7-летним мальчиком — гражданином Советского Союза! А теперь в нём пробудилась историческая память предков. Он разбирается без помощи подсказчиков со стороны, что происходило, происходит и будет происходить в России. Этот молодой человек достоин глубокого уважения и понимания за свой патриотизм и точное чувство справедливости!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/21300/-