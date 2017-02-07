Применяйте оружие против «шоколадно-олигархической империи» Порошенко, — «сотник Майдана» Парасюк обратился к боевикам «добробатов»

«Сотник Майдана» Парасюк, уютно устроившийся в кресле нардепа Рады и получивший депутатскую неприкосновенность, с удовольствием пользуется подарком судьбы, провоцируя беспорядки и призывая боевиков «добробатов» применять оружие против «шоколадно-олигархической империи» Порошенко.

Такие воззвания он публикует на своей странице в соцсети, комментируя ситуацию вокруг блокады Донбасса, устроенной праворадикалами. Напомним, «Русская Весна» ранее сообщала о стычках между «патриотами» и украинской полицией на оккупированных Киевом территориях Донбасса.

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«Только народные депутаты выехали из (района) блокады на заседание Верховной рады, тут как тут появились «титушки», которых охраняют силовики.

Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и будут совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколадно-олигархической империи. Это вызовет гораздо более сильное противодействие, чем в 2013 году, когда силой разогнали студентов.

Ко всем, кто на блокаде: дорогие собратья, у вас есть официально зарегистрированное оружие и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни. Вы прошли ДАП, Иловайск и Дебальцево. Вам уже нечего бояться.

Прошу регулярные подразделения ВСУ и добробатов по мере возможности поддержать собратьев», — фактически призывает к прямому неповиновению властям Парасюк.

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