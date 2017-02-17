Прилепин напишет Порошенко после возбуждения СБУ уголовного дела
Писатель Захар Прилепин заявил, что не расстроен решением СБУ возбудить против него уголовное дело, но готовит письмо президенту Украины Петру Порошенко, сообщает РИА Новости.
По словам писателя, это будет «письмо с извинениями». «Я пишу письмо Порошенко: „Прости меня, Петя“. Я лично приду и все объясню», — сказал Прилепин.
В интервью РЕН ТВ он отметил, что «эти люди выстроили себе какую-то новую реальность, в которой им весело и задорно живется». По мнению писателя, «они, как в той пьесе Шварца, объявляют кому-то войну, посылают кого-то в космос, летают на ядре, объявляют разнообразные списки — у них там свои развлечения».
Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что против Прилепина ведется досудебное расследование по факту участия в деятельности террористической организации и финансирования терроризма.
EADaily ранее сообщало, что российский писатель Захар Прилепин, настоящее имя которого Евгений, стал заместителем командира одного из батальонов ДНР. Он в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/prilepin-napishet-poroshenko-posle-vozbuzhdeniya-sbu-ugolovnogo-dela