Приглашение Грузии на встречу стран НАТО стало тревожным моментом, — эксперт

Приглашение на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе 15—16 февраля главы оборонного ведомства Грузии Левана Изории стало достаточно тревожным моментом, считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

«Два тревожных момента были в этой встрече, первое — это встреча с грузинским министром обороны, хочу подчеркнуть, что кроме Австралии из не натовских стран туда никого не приглашали. Они (НАТО — прим. ред.) вновь решили оказать Грузии существенную помощь, и это связано с тем, что планируется размещение сил НАТО в Грузии», — заявил эксперт в ходе круглого стола «НАТО у российских границ: новые реалии и угрозы?» в МИА «Россия сегодня».

Он подчеркнул, что «главным смыслом этого будет, давайте называть вещи своими именами, шпионаж за Краснодарским краем, где недавно введены в действие наши новые радары, и за Крымом, где размещены ракеты «земля-воздух».

«Это напрямую направлено против нас, и здесь нет ничего хорошего», — отметил эксперт.

Как добавил Платошкин, «вот то, что украинцев не пригласили, это замечательно».

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради мира». После «революции роз» 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран-участниц НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом НАТО при условии соответствия стандартам альянса.

В 2011 году Грузия получила статус «страны-аспиранта НАТО». В 2014 году на саммите в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

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