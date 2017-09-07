«Приехали пить кровь местных»: в Ужгороде первоклассницу из Донецка выгоняют из школы (ДОКУМЕНТЫ, ВИДЕО)

В Ужгороде разгорелся скандал вокруг семьи переселенцев из Донецка, которые хотели отдать свою дочь в школу, где, как оказалось, учатся дети местной «элиты» — судей, прокуроров и т. д.

Как пишут местные СМИ, после переезда из Донецка в Ужгород в 2014 году ребенка определили в государственный детский сад, входящий в учебный комплекс «Престиж», где также есть и средняя школа.

Во время посещения сада проблем ни из-за русского языка, ни из-за донецкой прописки якобы не возникало, однако с поступлением девочки в первый класс ситуация изменилась.

«В школе родителям объявили, что нужно сдать по 2,5 тыс. гривен на ремонт и мебель — всего 97 тыс. гривен с одного класса. Это только на ремонт, а на тетрадки и всё остальное — еще по 400 гривен.

Переселенцы отказались, сославшись на закон — ремонт и мебель обеспечивает государство, никаких обязательных, не оговоренных в законе, платежей быть не может», — пишет одно из местных изданий.

Однако такой подход родители одноклассников не оценили: во время родительского собрания отца девочки стали ругать за «псячу мову» и требовали перестать «пить кровь» местных.

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«Члены родительского комитета требовали, чтобы переселенцы объяснили ребенку — по этому ковру в классе не ходи, на этот диван не садись, ведь твои папа и мама за них не заплатили. Настойчиво требовали переводиться в другую школу», — сообщает издание.

Родительский комитет поддержала и классная руководительница 1 «Б» класса Любовь Пыльник, заявив, что отказ платить деньги – «это неправильно».

Когда родители девочки предложили обратиться за помощью (по-видимому, финансовой помощью для школы – прим. РВ) к мэру Ужгорода, другие родители взбунтовались, заявив, что им не нужны разбирательства, и посоветовали семье переселенцев перевести дочь в учебное заведение попроще, если «у них нет денег».

Однако, переселенцы решили идти до конца, написали заявление в полицию и ждут реакции правоохранителей.