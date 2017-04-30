Причуды богатых: Украина тратит миллионы из бюджета на суды с Россией

Министерство иностранных дел Украины и «Нафтогаз Украины» выплатили американской юридической компании Covington&Burling более 10 млн долларов за консультации и юридическое сопровождение дел в международных судах по спорам с Россией за 2015–2016 годы. В текущем году подобные расходы имеют тенденцию в росту.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

«Согласно документам в 2015 году по договору с МИД Covington&Burling было оплачено за выполненные работы 1 077 108 долларов США. В 2016 году сумма выплат по договорам с МИД составила 2 829 723 долларов», — говорится в материале украинской журналистки Виктории Самар.

В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» в декабре 2016 года провел по переговорной процедуре закупку юридических услуг, связанных с защитой прав и интересов Украины по иску в Международный трибунал ООН по морскому праву. В тендере победила Covington & Burling, сумма договора составила 6,31 миллионов долларов, а срок его действия — до 31 декабря 2017 года.

«Итого, только приведенные здесь суммы, выплаченные одной компании, привлеченной МИД и НАК «Нафтогаз» за оказание сходных услуг, составляет за два года более 10 млн долл. Известно также, что в бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 152,2 млн грн (против 107,7 млн в 2016 г.) на юридическое сопровождение разрешения споров с РФ, связанных с нарушением ее обязательств по международным договорам Украины», — говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский боксер Владимир Кличко разгромно проиграл британцу Энтони Джошуа (+ВИДЕО)