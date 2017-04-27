Причиной крушения Ту-154 под Сочи стал перегруз: СМИ

Самолет Минобороны России Ту-154, который разбился под Сочи 25 декабря прошлого года, был перегружен — вместо нормативных 98 тонн взлетный вес составил почти 110 тонн. Об этом сообщает «Газета.ру», уточняя, что для расчета массы разбившегося воздушного судна были применены специальные методики, в том числе с использованием данных параметрического самописца, поднятого со дна Черного моря.

Причем отмечается, что с подмосковного аэродрома Чкаловский самолет вылетал с весом в 99,6 тонн — это вместе с топливом, а вот в Адлере лайнер заправили по максимуму — 35,6 тонн топлива. В итоге его вес при взлете составил около 110 тонн.

Отрыв самолета от взлетно-посадочной полосы Адлера произошел только на 37-й секунде после начала разбега, на скорости 320 км/ч, угол тангажа при этом составил от 4 до 6 градусов. Все эти параметры свидетельствуют о том, что самолет с трудом поднялся в воздух. Через 2 секунды после взлета командир экипажа потянул на себя штурвал, задрав нос самолета так, что тангаж составил уже 10−12 градусов. Для управляющего перегруженным самолетом это были очень необдуманные действия. Уборку закрылков экипаж начал на высоте 150 м и на скорости 345 км/ч. С учетом значительного превышения нормативного взлетного веса Ту-154 эти действия следовало производить на более высокой скорости.

Самолет успел выйти на высоту 200 м, когда командир вновь сделал неожиданное движение — отдал штурвальную колонку от себя и затем вдруг снова взял ее на себя, потеряв в маневре и без того небольшую высоту. Еще не полностью убрались закрылки, как в кабине Ту-154 сработала система, сигнализирующая об опасном сближении с землей. В общей сложности последний полет Ту-154 продолжался всего 74 секунды.

Ранее, как уже сообщало EADaily, экспертами изучалась версия о том, что пилоты пытались посадить самолет на воду. При этом ошибка членов экипажа не исключалась.

Самолет Минобороны потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту лайнера, направлявшегося в Сирию из Адлера, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди них были военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.