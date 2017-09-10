Прибалтика перечеркнула всё: Советскому Союзу я не бывшая!









Порой диву даешься, как упорно некоторые страны пытаются перечеркнуть все то, что десятилетиями связывало их с Россией: то на Украину накатывает периодически волна неприязни к Русскому миру и желание уничтожить все, хотя бы отчасти напоминающее о нашей стране, то Прибалтику клинит.





На днях французское издание Le Monde в своей статье назвало такие страны, как Эстония, Литва и Латвия бывшими советскими республиками. И понеслась, как говорится, душа в рай – истеричные крики послов трех оскорбленных до глубины души послов в Париже донеслись и до самой редакции газеты.

Суть, собственно, в чем: в Le Monde вышел материал, посвященный Финляндии.

В нем же приводилась карта, на которой Эстония, Латвия и Литва были указаны бывшими республиками СС. Что именно пришлось не по нраву представителям этих трех стран? Ну, песня, скажем так, стандартная и уже всем до боли известная – оказывается (по крайней мере, сами эстонцы, латвийцы и литовцы в этом уверены, чуть ли не «идеология» у них такая, у политиков, естественно), в 1940 году в СССР эти вышеперечисленные государства вступили не добровольно.

«Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин «бывшие советские республики», поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом», – говорится в письме послов главе редакции Le Monde Люку Броннеру.

Эта, казалось бы, для прибалтийских дипломатов, простая истина и была донесена до главного редактора французской газеты. Помимо этого, упор был сделан и на том, что балтийские государства не создавались с нуля после распада Советского Союза – они восстановили независимость и задекларировали преемственность своих государств.

«Не виноватая я! Он сам пришел!»– вот точно про Прибалтику.

Говоря проще, оккупировал Советский Союз страны Балтии в период с 1940 по 1991 годы.

Вообще, конечно, дипломаты остались в шоке от случившегося, ведь, по их же словам, Франция никогда не признавала аннексию Балтийских стран. С другой стороны, а чему удивляться-то? Случай же далеко не первый.

Чего уж далеко ходить: в начале этого года с подобным заявлением о неверности трактовки и подачи «прошлого Балтийских стран» в разрезе «советского вопроса» обращалась Прибалтика к Германии, а именно к порталу новостей Zeit Online «Наследие Советского Союза». Реакция не заставила себя долго ждать: МИД Литвы пожаловался – издание оперативно устранило все недочеты.

Правильно, чего Прибалтику гневить, ей и так хватает поводов для переживаний J Чего только стоит вопрос, поднятый представителями «не бывших республик Советского Союза» в 2015 году, о возмещении ущерба российской стороной, который нанесен был Прибалтике во время оккупации.

185 млрд. евро! Именно такую сумму назвали власти Латвии. Однако, губа не дура у этой страны, конечно, – чуть позже размер «советского оккупационного ущерба» был увеличен почти вдвое – 300 млрд. евро.

Россия, естественно, никому и ничего возмещать не намерена: глава МИД России Сергей Лавров как-то обмолвился одной шведской газете о том, что все выдвигаемые требования в адрес нашей страны звучат из уст «больных людей» «с уже неисправимой психикой». И вообще, о какой оккупации речь? Понятное дело, что Россию нынче модно обвинять в военных захватах тех или иных территорий (привет, Крым), но не настолько же!

А Прибалтика… А что Прибалтика? Она продолжает отрицать факт создания именно Россией там промышленности, модернизации их же экономики. Вот хоть кол на голове теши, ей богу!

И ведь сколько можно «скидку-то» делать этой Прибалтике, не на базаре, в конце-то концов. Какой бы там неисправимой ее психика ни была, а меру знать ей следовало бы и не нести отборную чушь изо дня в день. С другой стороны, конечно, пусть себе говорят – хуже никому от этого не становится. Разве что сама Прибалтика все глубже зарывается в собственной же лжи.

Фото: Suprun Vitaly / shutterstock.com

9.09.2017

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/20204/-