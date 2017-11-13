Проишествия 

При землетрясении на границе Ирана и Ирака погибли более 130 человек

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Фото: ifpnews.com

На западе Ирана в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибло по меньшей мере 129 человек, еще шесть человек погибли в Ираке.

Как сообэает BBC, число погибших, скорее всего, будет расти. Сотни людей получили ранения.

Землетрясение вызвало панику среди населения, жители выбежали из своих домов на улицы. Мечети в столице Ирака Багдаде транслировали молитвы через громкоговорители.

По словам главы спасательной службы Ирана Пир-Хоссейна Куливанда, много людей пострадало в городе Сарпол-э Захаб, примерно в 15 километрах от границы. Разрушения отмечены по меньшей мере в восьми деревнях. В некоторых деревнях произошли отключения электроэнергии, была нарушена их телекоммуникационная система.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/11/13/pri-zemletryasenii-na-granice-irana-i-iraka-pogibli-bolee-130-chelovek

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