При землетрясении на границе Ирана и Ирака погибли более 130 человек

На западе Ирана в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибло по меньшей мере 129 человек, еще шесть человек погибли в Ираке.

Как сообэает BBC, число погибших, скорее всего, будет расти. Сотни людей получили ранения.

Землетрясение вызвало панику среди населения, жители выбежали из своих домов на улицы. Мечети в столице Ирака Багдаде транслировали молитвы через громкоговорители.

По словам главы спасательной службы Ирана Пир-Хоссейна Куливанда, много людей пострадало в городе Сарпол-э Захаб, примерно в 15 километрах от границы. Разрушения отмечены по меньшей мере в восьми деревнях. В некоторых деревнях произошли отключения электроэнергии, была нарушена их телекоммуникационная система.