При взрыве на полигоне в Ленинградской области погиб военный, есть раненые
7 сентября на учениях в Ленинградской области в результате взрыва отрикошетившего снаряда погиб военнослужащий, еще пятеро получили ранения.
Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа, около 12:30 мск на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная помощь. На месте происшествия работает комиссия Западного военного округа.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/07/pri-vzryve-na-poligone-v-leningradskoy-oblasti-pogib-voennyy-est-ranenye