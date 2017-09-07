При взрыве на полигоне в Ленинградской области погиб военный, есть раненые

7 сентября на учениях в Ленинградской области в результате взрыва отрикошетившего снаряда погиб военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа, около 12:30 мск на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная помощь. На месте происшествия работает комиссия Западного военного округа.