При взрыве автомобиля в Киеве пострадала известная модель

Стала известна личность женшины, которая пострадала при взрыве автомобиля в Киеве. Как сообщает Life.ru, ссылаясь на «Униан», ею оказалась известная модель Наталья Кошель.

Ранение, которое получила Наталья очень тяжелое — по предварительным данным, в результате взрыва ей оторвало ногу. Сейчас за жизнь пострадавшей борются медики 17-й больницы Киева.

Как сообщало EADaily, в результате ЧП пострадал ребенок. По информации врачей — это шестилетний мальчик по имени Антон. О его состоянии не сообщается, известно, что ребёнок доставлен в ожоговый центр.

Напомним, накануне на Бессарабской площади в Киеве в автомобиле сдетонировало взрывное устройство, в результате чего погиб мужчина. Им оказался боевик из чеченского батальона имени шейха Мансура Тимур Махаури.