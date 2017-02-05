Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

Г-н Президент!

На Украине вот уже три года осуществляется террор против мирного населения Донбасса, не согласившегося с незаконной властью, созданной в Киеве в результате насильственного неконституционного переворота.

Россия, конечно, помогает воспротивившемуся народу Донбасса — и гуманитарно, и технически. Также мы активно участвуем в организации политического процесса между Киевом и образовавшимися Республиками на Донбассе. Однако все наши усилия оказались безрезультатны. Киевская власть не только торпедирует заключённые Минские соглашения по политическому урегулированию военного противостояния, но одновременно продолжает и продолжает террор против мирного населения Республик. Каждый день в жилых кварталах рвутся украинские снаряды, каждый день гибнет гражданское население! Гибнут дети!

А теперь эта националистическая террористическая власть вновь вознамерилась военным путём захватить Донбасс и для создания паники населения многократно усилила интенсивность артиллерийских ударов специально по жилым домам, школам, больницам Донецка!

Преступная власть в Киеве сознательно добивается того, чтобы Россия ввела войска для защиты от истребления русского народа на Донбассе — с надеждой на негативные политические последствия для России на международной арене.

Мы это понимаем, но если нам продолжать терпеть хладнокровное уничтожение наших братьев и сестёр на Донбассе, то не приведёт ли это к ещё более худшим последствиям для нас всех? Не предаём ли мы самих себя?

М.б., нам не вводить войска, но подавить с воздуха все военные командные пункты террористического украинского режима? Все их стратегические военные объекты? И войска на линии соприкосновения? Чего мы ждём? Боимся новых санкций Запада?

Г-н Президент! Мы верим в Вас! Вы уже доказали свою любовь к России и русскому миру всей своей поистине спасительной деятельностью! И мы не сомневаемся. что у Вас, как и у нас всех, сжимаются зубы от гнева, но… не настала ли пора хотя бы официально объявить киевскую власть незаконной и террористической? И предъявить ультиматум?

Беда ещё и в том, что украинцы уже навсегда заболели радикальным «украинством»! И уже «склеивать» в стране русских с украинцами там возможно только при отказе русских от самих себя. Не будет там добровольной и, значит, устойчивой федерализации!

Поэтому мы должны сами отказаться от Минских соглашений и направить наши силы на раздел этого искусственного государства!

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109922/17062/-