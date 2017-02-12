Президент Трамп поддержал протест Японии по поводу запуска ракеты КНДР

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать позицию Японии на сто процентов после того, как японский премьер Синдзо Абэ осудил запуск КНДР баллистической ракеты. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на агентство Associated Press.

Запуск был произведен около 07:55 по местному времени (01:55 мск) с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто. По последним данным, ракета пролетела около 500 км. Южнокорейские военные в настоящий момент уточняют тип баллистической ракеты — предполагается, что это могла быть ракета типа «Мусудан» дальностью действия 2,5−4 тыс. км.

Впоследствии стало известно, что кабинет министров Японии выразил протест по поводу запуска Северной Кореей баллистической ракеты.

За минувший год КНДР неоднократно проводила испытания ракет и ядерных бомб. В новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова опробовать межконтинентальную баллистическую ракету. Регулярные испытания вызывают обострение обстановки в регионе.