Президент РФ назвал ротацию губернаторов естественным процессом

Наверное, все заметили, что в Кремле в последнее время происходят какие-то перестановки? Президент РФ сменил несколько губернаторов, а по стране сразу поползли разные слухи о том, что якобы они что-то сделали не так. Хотя, на самом деле, искать здесь какие-то негативные причины было бы слишком самоуверенно. Стоит скорее обратить внимание на объяснения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о происходящем. По его мнению: все губернаторы заявили о сложении своих полномочий по собственному желанию. У всех, видимо, есть свои причины для принятия такого решения, учитывая, что каждый из них возглавляли свои регионы по несколько лет.

Самый немаловажный факт, что все они находились в прямом контакте с президентом, и каких-то реальных причин, чтобы сомневаться в проделанной ими работе, точно ни у кого нет.

Слова Пескова поддержала и Валентина Матвиенко, которая также раньше занимала пост губернатора Санкт-Петербурга. И кому, как ни ей трезво оценивать эту создавшуюся ситуацию? Она также заявила о том, что перестановка губернаторов означает лишь плановую ротацию в губернаторском корпусе. Также она подчеркнула важный и значимый момент, что приход новых людей в эти регионы поможет им в дальнейшем развитии, откроет новые возможности.

Президент России Владимир Путин, поблагодарил отставников за проделанную ими работу и отметил, что их опыт наверняка пригодится их преемникам, предложив экс-губернаторам помочь тем, кто пришел на их место. Это также необходимо для того, чтобы регионы, куда назначены новые главы не простаивали тот период, пока вновь назначенные люди входят в курс дела и знакомятся с обстановкой на местах. Хотя на самом деле, каждый из них, так или иначе, уже знаком с тем, что там происходит, поскольку выбор президента в основном пал на тех людей, для которых эти регионы являются «малой родиной».

Путин постоянно следит за тем, как идут дела в регионах, как меняется жизнь в России, благодаря работе губернаторов и других представителей власти на местах. Поэтому, богатый опыт, который был приобретен прежними руководителями, обязательно будет передан будущим главам регионов. А любителям посудачить и поискать негатив, стоит просто немного внимательнее изучить происходящее. Тем более, что сам процесс открыт и прозрачен.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110181/17225/-