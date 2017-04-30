Президент Путин наградил Филиппа Киркорова орденом

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета. Об этом в воскресенье 30 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Певец удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент РФ направил юбиляру поздравительную телеграмму, в которой отметил, что «неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают (Киркорову — прим. ТАСС) активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах».