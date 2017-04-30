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Президент Путин наградил Филиппа Киркорова орденом

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Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета. Об этом в воскресенье 30 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Певец удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент РФ направил юбиляру поздравительную телеграмму, в которой отметил, что «неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают (Киркорову — прим. ТАСС) активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/prezident-putin-nagradil-filippa-kirkorova-ordenom

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